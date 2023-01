Ceceu Valença lança “Noites Olindenses” na Sede do Galo da Madrugada

Em novo projeto pensado para o carnaval 2023, o cantor Ceceu Valença lança neste sábado (21), na Sede do Bloco Galo da Madrugada, no Bairro de São José, o single “Noites Olindenses”. A apresentação vai acontecer dentro do evento Ensaios do Carnaval, realizado há 15 anos e que reúne grandes artistas do estado.

De autoria do revolucionário compositor pernambucano Carlos Fernando e produção do maestro Fábio Valois, a canção recebe uma voz doce e articulada de Ceceu, que interpreta uma Olinda com um coração de carnaval e purpurina, assim como o compositor relata na canção. A escolha pela música veio pelos encantos e magias que o artista adquiriu por Olinda em sua vivência.

O artista apostou na bela canção que já foi gravada pelo cantor Caetano Veloso no projeto “ASAS DA AMÉRICA”, idealizado pelo próprio Carlos Fernando. “Noites Olindenses” é uma música que foi escrita através da paixão do compositor pelo cinema, onde ele se encantou pela personagem de Leslie Caron. Tal atriz interpretou Lili no filme musical de 1953, uma personagem que levava a vida cantando. Carlos Fernando se inspirou, também, nas noites de sexta do Clube Atlântico no bairro do Carmo, em Olinda. Lá, grandes artistas consagrados da nata pernambucana se reuniam e o frevo era exaltado em sua total irreverência.

Ceceu Valença é natural de Pernambuco. Nasceu no Recife no dia 8 de junho e iniciou sua carreira musical muito cedo quando começou a tocar bateria com seu pai, o grande Alceu Valença, durante 12 anos. Na adolescência, ele residiu no Estado da Bahia, e montou uma banda chamada Curto-Circuito. Alceu filho tem no seu DNA a veia artista e o frevo pernambucano muito presente. Além de cantar, ele também é ator, instrumentista e produtor. Ceceu Valença atuou no filme A Luneta do Tempo e esteve em cartaz por quatro meses com a peça “DE UMA CHANCE PARA O AMOR”, no teatro Barra Shopping, no Rio de Janeiro.

Depois de enveredar pela carreira de ator, Ceceu resolveu seguir a veia artista da família na área musical e lançou seus próprios trabalhos como cantor. Ele lançou o single “Doce Menina”. A música é uma composição inédita de Heberth Azzul e está disponível em todas as plataformas digitais com mais de 385 mil visualizações. Além disso, Ceceu tem um disco chamado “Em Noite de São João”, que traz a interpretação de grandes canções como “Xote das meninas”, e “Esperando na janela”. O artista coloca uma roupagem moderna, sem perder a essência da tradição musical do Nordeste.

O lançamento da faixa acontece por conta da gravadora Deck Disck durante o mês do carnaval.