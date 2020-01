Celpe abre seleção para Programa de Estágio 2020

A Celpe, empresa parte da Neoenergia, uma das maiores companhias do setor elétrico nacional, figurando entre as 30 maiores empresas do Brasil, abriu, nesta terça-feira (28), as inscrições para o Programa de Estágio 2020. Reformulado e com maior foco no protagonismo do estudante dentro da organização, o novo programa deve preencher 33 vagas imediatas em diversas áreas, além do cadastro reserva – oportunidades que podem ser abertas ao longo do ano ou até a realização de nova seleção.



As vagas são para as áreas de Engenharia, Tecnologia, Jurídico, Finanças e Relações com Investidores, Recursos Humanos, Clientes, entre outras. Os candidatos passarão por um Fit Cultural, onde será analisada a aderência com a companhia, realizarão também um Desafio em Vídeo, com um pitch de apresentação pessoal, sendo então selecionados para as etapas presenciais, com dinâmicas e cases para resolução.





Além das vagas em Pernambuco, as oportunidades também se estendem às demais empresas da Neoenergia. Estudantes do Rio Grande do Norte podem participar do programa de estágio da Cosern, em São Paulo as oportunidades estão na Elektro, na Bahia os estudantes podem se inscrever para o estágio da Coelba e no Rio de Janeiro, as vagas são para a Holding, sede da companhia. Ao todo são mais de 200 oportunidades para estudantes de diversas áreas e cinco estados do País.





Todas as inscrições devem ser realizadas pela plataforma Eureca.me, e seguem até o dia 28 de fevereiro. Por isso, é importante que o estudante fique atento ao prazo, além dos requisitos mínimos como a previsão de formação, que deve ser entre julho de 2021 e dezembro de 2022. O programa de estágio da Neoenergia/Celpe oferece bolsa-auxílio e benefícios compatíveis com o mercado (vale refeição e alimentação, plano de saúde, seguro de vida e vale transporte).





Sobre a Neoenergia



Controlada pelo grupo espanhol Iberdrola, a Neoenergia atua desde 1997 no Brasil. Desde então, ampliou as suas atividades e hoje possui ativos de distribuição, geração, transmissão e comercialização de energia em 18 estados. Reúne as distribuidoras Coelba (BA), Celpe (PE), Cosern (RN) e Elektro (SP/MS). As quatro companhias atendem cerca de 14 milhões de clientes, o que corresponde a 34 milhões de pessoas – o que faz da Neoenergia o segundo maior grupo do Brasil em número de consumidores.





A empresa aposta no Instituto Neoenergia, pautado pela promoção de iniciativas com objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade de vida nas comunidades em que a companhia atua, sendo representante da Fundación Iberdrola no Brasil.