Celpe, agora, é Neoenergia Pernambuco

A Celpe, agora, passa a ser identificada pela marca Neoenergia Pernambuco. A distribuidora pernambucana de energia ganha uma nova identidade e incorpora a chancela da gigante do setor energético nacional, um dos maiores grupos do setor elétrico do Brasil. A mudança consolida um modelo de gestão fundamentado na modernização, inovação tecnológica, sustentabilidade e qualidade do serviço. A nova identificação traz Pernambuco no nome e reforça o comprometimento com a eficiência da operação, a satisfação dos consumidores e a valorização do Estado.

A mudança da marca também será realizada nos demais negócios do grupo Neoenergia, incluindo as outras quatro distribuidoras. “A unificação concretiza um processo de consolidação da marca com o compromisso de oferecer serviços cada vez melhores. A companhia se fortalece como um agente de transformação dos ambientes onde está inserida, por meio do investimento, do desenvolvimento e da inovação”, comenta Marcus Barros, superintendente de Comunicação Externa da Neoenergia.

Em Pernambuco, a nova marca retrata o senso de pertencimento da distribuidora. “A empresa vem passando por um momento de modernização e melhoria na qualidade do serviço prestado aos mais de 3,8 milhões de clientes. A mudança de identidade da distribuidora, no entanto, conserva Pernambuco no nome e reforça o sentimento de orgulho das nossas origens. Permaneceremos trabalhando para o contribuir com o desenvolvimento socioeconômico do nosso Estado”, afirmou o presidente da Neoenergia Pernambuco, Saulo Cabral.

O movimento de mudança da identidade será percebido, imediatamente, nos ambientes digitais (sites e redes sociais) e corporativo. Gradativamente, a mudança acontece nas contas de energia elétrica dos clientes da distribuição, nos postos de atendimento, nos veículos da frota de serviços e no fardamento dos colaboradores. A alteração gradual faz parte da estratégia de comunicação da empresa. A intenção é apresentar a nova marca, mantendo os laços de identificação com os clientes que, progressivamente, irão se familiarizar com a nova identidade da companhia que mantém como ícones principais a folha, a gota e a chama.



ESTRATÉGIA NACIONAL



A mudança trará benefícios incorporados à estratégia nacional aos investimentos que chegaram a R$ 3,5 bilhões no primeiro semestre deste ano, que reforçam a solidez e responsabilidade financeira do grupo. Além disso, o ESG (sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança) ampliará a visibilidade nacional das ações sociais e ambientais consolidadas. O Instituto Neoenergia, braço social da companhia, representa essa união entre as distribuidoras em um único propósito. Para fomentar iniciativas nas áreas em que a empresa atua, colabora diretamente com o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, estabelecidos pela ONU, realizando projetos dentro dos pilares de Formação e Pesquisa, Biodiversidade e Mudanças Climáticas, Arte e Cultura, Ação Social e Colaboração Institucional.

Com marcas sólidas em 18 estados e no Distrito Federal, a companhia aprofunda a comunicação com os diferentes públicos. “Temos o olhar cuidadoso para todos aqueles com quem nos relacionamos. A unificação da marca reforça a percepção de que a empresa faz parte de um grande grupo chamado Neoenergia, com atuação em toda cadeia do setor energético”, conclui Marcus Barros, superintendente de Comunicação Externa da Neoenergia.