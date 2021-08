Celpe dá dicas de segurança para evitar choques elétricos em período de chuvas fortes e tempestades

O mês de agosto chegou com muita chuva e vento em todo o Estado. Alagamentos, raios, quedas de árvores… esses são alguns dos acontecimentos comuns durante tempestades e ventanias que podem interferir na rede elétrica. A Celpe alerta que é necessário ficar atento, por exemplo, aos efeitos dos raios. A descarga atmosférica pode causar perturbações na rede de energia, além de comprometer as instalações das residências. “O recomendado é desconectar todos os aparelhos elétricos das tomadas durante uma tempestade acompanhada de raios. Ao fazer isso, o ideal é que a pessoa esteja utilizando um calçado com solado isolante como o de borracha e não esteja com a mão molhada.”, declara a gerente de Saúde e Segurança da Celpe, Eudes Oliveira. Casa segura Redobrar a atenção quanto a presença de umidade nas paredes que tenham circuitos elétricos e/ou tomadas também é importante. Caso perceba qualquer sinal desse tipo, o seguro é não tocar nelas nem conectar eletroeletrônicos em tomadas instaladas no local, evitando assim o risco de choque elétrico. Eudes reforça também a importância de se proteger dentro de casa enquanto em períodos de chuva. “Não faça a manutenção da antena de TV enquanto estiver chovendo e evite locais abertos como telhados e piscinas, que podem oferecer maior risco, além do cuidado de nunca procurar abrigos sob árvores”, alerta. Cuidados em alagamentos Alguns locais sofrem com as enchentes e alagamentos, situações que podem prejudicar a rede elétrica e colocar em risco a segurança das pessoas. O gerente de saúde e segurança alerta que a primeira atitude é desligar o disjuntor. “Isso deve acontecer assim que a pessoa perceber os primeiros sinais de alagamento na casa. Logo em seguida, desconecte todos os eletrônicos e eletrodomésticos da tomada, mantendo-os a uma distância segura da água”. O alerta acontece quando o disjuntor estiver numa área já alagada. Nesse caso, a distribuidora deve ser acionada imediatamente através da Central de Relacionamento com o Cliente da Neoenergia, pelo número 116. Quando o serviço for reestabelecido, o ideal é que um profissional qualificado avalie a rede elétrica da residência antes de religar o disjuntor. Lidando com o choque elétrico Mesmo com todos os cuidados, um acidente pode acontecer. Então, como proceder nessa hora? A primeira atitude é desligar a fonte de energia que está causando o choque elétrico. Logo depois, afaste a vítima da fonte do choque, mas jamais tocar nela diretamente. O recomendado é afastá-la utilizando materiais como plástico, tecidos grossos, borracha ou madeira. Em seguida, chamar o serviço oficial de socorro e mantenha a calma até a chegada dos profissionais.Confira algumas dicas da Celpe para manter a segurança durante o período de chuvas: – Redobrar a atenção quanto à presença de umidade nas paredes que tenham circuitos elétricos e/ou tomadas. Caso perceba qualquer sinal desse tipo, o seguro é não tocar nelas nem conectar eletroeletrônicos em tomadas instaladas no local, evitando assim o risco de choque elétrico; – Proteger-se dentro de casa durante a chuva;- Evitar locais abertos como telhados e piscinas, que podem oferecer maior risco, e nunca procurar abrigos sob árvores; – Não realizar a manutenção da antena de TV enquanto estiver chovendo;- Caso haja alagamento na sua residência, a primeira coisa a se fazer é desligar o disjuntor e desconectar todos os eletrônicos e eletrodomésticos da tomada, mantendo-os a uma distância segura da água.