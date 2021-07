Celpe e FETAPE assinam acordo para beneficiar produtores rurais

A Companhia Energética de Pernambuco (Celpe) está intensificando o trabalho de cadastramento dos clientes na Tarifa Rural de Energia Elétrica​, benefício concedido aos moradores e trabalhadores rurais, que possuem instalações classificadas como Rural. O desconto para quem se inscrever é de até 12% na conta de energia. Além disso, a concessionária vai identificar, neste mesmo grupo de consumidores, quem está apto a ser inserido na Tarifa Social de Energia Elétrica, que concede até 65% de desconto.

Para potencializar esse trabalho, o presidente da Celpe, Saulo Cabral, assinou um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com a presidente da Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Pernambuco (Fetape), Cícera Nunes, com a finalidade de promover as ações que incentivem e facilitem o cadastramento dos produtores rurais na Tarifa Social ou na Tarifa Rural em todo o Estado. O acordo também contempla a realização de ações sociais, de comunicação e eficiência energética junto aos consumidores. Durante o ato de assinatura, também estava presente o deputado estadual Doriel Barros, atual presidente da Comissão de Agricultura da Alepe.

O presidente Saulo Cabral destacou a importância do acordo para a Celpe. “Esta parceria vai nos ajudar a chegar nessas pessoas. Atualmente, a Celpe, mesmo com as comunicações em redes sociais, web, rádio e tv, tem dificuldade de levar esta informação para este nicho de clientes. Desta forma, é imprescindível o apoio da Fetape para intensificarmos as ações como cadastramento de benefícios tarifários como tarifa rural e social, que possibilitam o desconto de até 65% na conta de energia dos clientes de baixa renda e rurais”, afirmou.

Com 174 sindicatos filiados e mais de 1,5 milhão de sócios, a Fetape comemorou a parceria e já começou a divulgar a parceria para os consumidores. “Esse convênio é importante para a dignidade das pessoas. A Celpe enxergou essa necessidade e nós nos dispusemos em ajudar. Vamos repassar essas informações para o máximo de trabalhadores e agricultores com a finalidade de eles conseguirem o desconto na conta de energia”, afirmou Cícera Nunes.

A primeira ação em conjunto da Celpe com a Fetape está marcada para o dia 27 deste mês, quando será realizado um seminário para todos os filiados da Federação para passar todas as informações sobre como aderir aos benefícios sociais da conta de energia e em relação ao uso seguro e eficiente da eletricidade dentro de casa e no local de trabalho.