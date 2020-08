Celpe inicia ação de ordenamento de fios de telefonia em Macaparana

Companhia Energética de Pernambuco (Celpe) iniciou uma ação para o ordenamento da fiação de telefonia nos postes do município de Macaparana. A operação será nas Avenidas João Francisco e Rosil Cavalcanti, e nas ruas José Leitão de Melo, Vigário Melo e Nossa Senhora do Amparo, atendendo a diversos bairros do município.

As atividades, que têm conclusão prevista para a próxima sexta-feira (14), contam com o suporte de equipes técnicas da distribuidora para remoção de fios de telefonia e internet instalados irregularmente nos postes da concessionária. Ao todo, cerca de 100 postes serão fiscalizados pelos funcionários da empresa.



Conduzida pela Celpe e informada com antecedência para as empresas de telefonia e internet que possuem contrato com a distribuidora para compartilhamento da infraestrutura, a operação é necessária para garantir que os fios de telecomunicações instalados nos postes não representem risco de segurança à comunidade e prejuízo ao fornecimento de energia elétrica. Os provedores de internet e telefonia têm, portanto, um prazo estipulado para realizarem as adequações e as empresas que não cumprirem têm as redes irregulares removidas.



Além dos fios instalados de forma irregular pelas empresas que possuem cadastro com a Celpe, existem ainda situações de clandestinidade, quando provedores de internet instalam a fiação à revelia da distribuidora, sem qualquer comunicação e fora de todos os padrões técnicos de segurança. Devido ao período da Covid-19, a ação será realizada obedecendo todos os padrões de segurança necessários, com equipes dimensionadas para realização da atividade em distanciamento seguro e com equipamentos de proteção.



