Celpe será pioneira no Setor Elétrico no pagamento da conta de energia Via Pix a partir do dia 16 de novembro

Reforçando que o pioneirismo e inovação são premissas da Companhia Energética de Pernambuco (Celpe) e das demais distribuidoras da Neoenergia, a companhia disponibilizará o pagamento da conta de energia por meio do PIX já no dia 16 de novembro, data marcada para estreia do serviço no País. O novo serviço digital para transferência de valores criado pelo Banco Central estará apto para uso por todos os clientes da empresa que são cadastrados na fatura digital de energia.

“A Neoenergia vem trabalhando há algum tempo visando uma evolução tecnológica significativa. Estamos sempre em busca do que é novo e do que proporciona uma melhora à experiência do cliente, seguindo com a prática do pioneirismo e forte investimento”, conta Luiz Flávio, diretor de Serviços ao Cliente da Neoenergia.

Em agosto, quando foi anunciado o acordo entre o Banco Central e a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para utilização do PIX em pagamentos da conta de luz, a Neoenergia se prontificou a firmar parceria com o Banco Itaú para prover o serviço aos consumidores. Como estratégia da companhia, a expansão do serviço para toda a base de clientes será faseada. “Neste primeiro momento, a empresa se mobilizou para atender todos os consumidores cadastrados na fatura digital, promovendo ampliação da experiência de comodidade no pagamento à medida que a plataforma é expandida”, conta Luiz Flávio.

Um dos principais facilitadores que permitiram a rapidez e pioneirismo na adesão ao PIX pela Neoenergia foi o Conexão Digital – maior projeto de Pesquisa e Desenvolvimento direcionado ao cliente do setor elétrico. Focado na inovação e digitalização de serviços digitais de atendimento ao cliente, sua principal estratégia está em oferecer democratização e inclusão, por meio de soluções inovadoras. Devido à experiência para desenvolver outros serviços para os seus consumidores, a Neoenergia já conhecia parceiros e tecnologias em pagamentos digitais, o que permitiu agilidade na implementação.

“Esse é um passo importante na revolução que vivemos e não tem retorno, vamos avançar cada vez mais na digitalização e nosso papel é mantê-la inclusiva sempre”, reforça o executivo.

A segurança é fundamental nesse processo de pagamento e a empresa considerou desde o início todos os aspectos possíveis para tornar o ecossistema uma forma extremamente segura para os seus clientes. “O PIX vem para melhorar o sistema de pagamento digital, trazendo comodidade, segurança e garantia de rapidez. Estamos focados em proporcionar esses benefícios para nossa base desde o momento do lançamento”, conclui.

Como usar o PIX

Na primeira fase, o PIX ficará disponível, a partir do dia 16 de novembro, para todos os clientes da Neoenergia que recebem a conta de energia por e-mail, ou seja, aqueles que fizeram o cadastro para recebimento da fatura digital. Os consumidores que ainda não optaram pela digitalização da cobrança, podem solicitar pelo site de todas as distribuidoras.

Ao receber a fatura digital, será possível acessar o QR-Code no corpo da mensagem, no qual direcionará o cliente para o pagamento usando o PIX. Basta apontar a câmera do celular para o QR-Code, que a tecnologia encaminha o cliente diretamente para o sistema de pagamento utilizado, seja através da conta em banco ou pela carteira digital como Mercado Pago e Pic Pay. No caso do acesso via celular, o redirecionamento é feito ao clicar no PIX Link, disponibilizado ao lado do QR-Code. Com o redirecionamento, basta digitar a chave escolhida durante o cadastro (CPF, número do celular, endereço de e-mail), que o pagamento é feito de forma instantânea.

A outra opção de pagamento pelo PIX é por meio de uma carteira digital. Com esse formato, não é preciso ter conta em banco e pode ser usado via cartão de crédito associado. O sistema de cadastramento de chave segue o mesmo formato do utilizado no banco.