CELPE troca lâmpadas incandescentes por LED em Glória do Goitá

A Prefeitura Municipal de Glória do Goitá através do gabinete de Projetos em parceira com a Celpe – Projeto Energia com Cidadania, realiza entre os dias 21 a 24 de dezembro a troca de lâmpadas incandescentes, halógenas ou fluorescentes por lâmpadas de Led gratuitamente.

A Unidade Móvel da Celpe atenderá a população na Praça do Cristo, ao lado da Prefeitura, onde irá fazer a substituição das lâmpadas e orientações sobre o uso seguro e eficiente de energia.

CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PARA TROCA DE LÂMPADAS:

Ser cliente residencial ou rural /residencial;

Apresenta conta de energia do mês anterior paga;

Apresentar um documento com foto do titular da conta de energia;

Não ter débitos com a concessionária;

Atendendo esses critérios, os técnicos da Celpe trocarão até 5 lâmpadas incandescentes por fluorescentes ou alógenas queimada e funcionando com potência acima de 14w.

A Unidade Móvel ficará instalada em frente à Praça Cristo Redentor, próximo a Prefeitura no horário das: 08h às 12h e 13h30 às 16h30.

Excepcionalmente na segunda-feira (21), o atendimento terá inicio às 14h.

Esta é a segunda vez que Glória do Goitá recebe o projeto Energia com Cidadania.