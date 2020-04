Cemitérios do Recife abrem sepulturas para vítimas da Covid-19

Cemitérios de Recife e Olinda abriram sepulturas extras para alocar os corpos das vítimas com suspeita do novo coronavírus. A região metropolitana é a que registra o maior número de mortes no estado de Pernambuco, desde o início de março, quando foram confirmados os primeiros casos.

Até ontem (22/04), Pernambuco somava 3.298 casos confirmados da doença. Foram 390 novos casos em 24 horas.

O cemitério do Bairro de Santo Amaro, na Região Metropolitana de Recife, já está com várias covas abertas e separadas à espera dos corpos. Além disso, o cemitério de Guadalupe, em Olinda, e o cemitério Parques das Flores, Bairro do Tejipió, zona Oeste do Recife, também adotaram as mesmas medidas.

Algumas sepulturas já foram ocupadas em um ritual nunca visto antes. Os corpos saem dos hospitais carregados por quatro homens que os colocam no carro da funerária e saem direto para o cemitério. Apenas esses funcionários paramentados com EPI’s e 10 pessoas da família da vítima entram no local, sendo que os familiares assistem tudo à distância.

A administração dos cemitérios é de responsabilidade da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb). O órgão informou que, em caso de óbitos associados à Covid-19 ou qualquer Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag), os caixões são mantidos fechados e não há realização de velórios.

Foto: Genival Paparazzi