Cemitérios na cidade de Carpina recebem visitantes para o dia de finados

Momentos de silêncio, renovação das flores e conversas sobre o túmulo de entes queridos marcam, hoje (02), o Dia de Finados.

Na cidade de Carpina, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, está com o horário especial para os visitantes dos cemitérios São Sebastião, no centro, e Campo da Saudade, no Bairro de Santo Antônio. O funcionamento iniciou desde as 7hs e se estende até as 17hs

A Paróquia de São José realizou, às 8hs uma missa no Cemitério São Sebastião, em seguida será celebrado o terço e o ofício das almas do purgatório. No horário da tarde, a partir das15hs os fieis rezam o terço da misericórdia e participam da missa solene, a partir das 16hs.

Desde o início da semana foi possível identificar a circulação dos visitantes, manutenção dos túmulos e também as pessoas que decidiram antecipar suas homenagens nos cemitérios de Carpina.

No entorno dos cemitérios a comercialização de flores e velas está mantida. Essa atividade proporciona renda para algumas famílias que tradicionalmente investem nesse setor.

Devido o feriado apenas os serviços essenciais estão funcionando na cidade de Carpina.