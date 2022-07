Cenário Político contará com a primeira Mulher da Causa Plus em PE no pleito de 2022

No ranking mundial, o Brasil é um dos países com menos mulheres na política. Atualmente, a representação feminina no espaço de poder, totaliza apenas 15%.

Com índice abaixo do que se deveria, a falta de representatividade torna as mulheres mais vulneráveis politicamente e consequentemente sem poder de voz e decisão no espaço do poder público.

A participação ativa da mulher na política, é uma importante garantia de que todas possam estar

cientes sobre a luta pelos seus direitos e causas sociais que beneficiam a comunidade a qual está inserida.

No cenário político feminino de Pernambuco, a novidade para essas eleições de 2022, vêm ainda mais forte, com a representatividade da Mulher fora dos padrões (aquela que não se encaixaria por exemplo, em um desfile de moda, e não atenderia aos padrões pré-definidos pela sociedade).

A Pedagoga, Sâmia Véras, idealizadora e fundadora do Projeto: As Mil Faces de Uma Plus, é a primeira mulher líder da Causa Plus Size em Pernambuco, a entrar na política. No pleito deste ano, a professora concorrerá ao cargo de Deputada Estadual.

Como Pré-candidata, Sâmia Véras já vêm defendendo sua causa majoritária contra a gordofobia em defesa da Autoestima, Empoderamento Feminino, Educação e Inclusão Social.

Além de pedagoga, Sâmia também é escritora no seguimento infantil, com cinco títulos de livros publicados pela Editora Construir.

A Pré-Candidata também foi responsável por apresentar um Projeto de Lei a ex-deputada Estadual, Laura Gomes, que tramitou na ALEPE alterando a Lei n°13995 de 22 de dezembro de 2009(Lei do Bullying).

A LEI Nº 17.781, foi sancionada em 10 DE MAIO DE 2022, sendo reconhecida como Lei Sâmia Véras.

O Projeto, é mais uma ação em prol da sociedade no eixo da educação que beneficiará toda sociedade, visando combater o preconceito a pessoa gorda dentro das escolas no Estado de Pernambuco.