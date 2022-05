Central de Oportunidades de Nazaré da Mata será inaugurada no dia 13

O secretário do Trabalho, Emprego e Qualificação, Alberes Lopes, vai inaugurar, no dia 13, às 9h, em parceria com a Prefeitura de Nazaré da Mata, comandada por Inácio Manoel, mais uma Central de Oportunidades de Pernambuco (COPE), uma nova rede de apoio aos trabalhadores e empreendedores da cidade, forte no turismo, na agricultura canavieira e na cultura popular. A ação tem como objetivo ampliar o atendimento ao cidadão, oferecendo serviços que geram comodidade e fortalecimento da empregabilidade e do empreendedorismo. Cerca de seis mil pessoas, ao ano, devem ser beneficiadas.

A COPE reúne serviços do Expresso Empreendedor, da Agência do Trabalho, da Junta Comercial de Pernambuco e da Agência de Empreendedorismo (AGE), que coordena o Programa de Crédito Popular. O local também será um espaço para realização de cursos de qualificação da SETEQ.

A Central de Oportunidades de Nazaré da Mata funcionará em um imóvel disponibilizado pela prefeitura do município, no Loteamento Edite de Morais Coutinho n°118 , no Juá. O espaço vai garantir comodidade e segurança para quem utilizar os serviços. O equipamento vai funcionar no horário das 8h às 16h.