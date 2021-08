Centro de Parto Normal do Paudalho completa 3 anos em funcionamento

Quando se fala em parto humanizado, o Centro de Parto Normal Gabrielly Ramos, no município de Paudalho, se destaca. Inaugurado em 2018, o lugar é reconhecido por ser a primeira unidade totalmente voltada a esse tipo de atendimento na Mata Norte de Pernambuco. No último dia 11, o Centro completou três anos em funcionamento e, para comemorar esse marco, a Prefeitura do Paudalho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou uma pequena celebração no local.

O evento de aniversário teve início às 10h e, seguindo os protocolos sanitários de enfrentamento a covid-19, reuniu um número reduzido de pessoas. A celebração contou com a presença de profissionais da área de saúde, mães que conceberam seus filhos na unidade, gestantes, representantes da Prefeitura, entre outros convidados.

Do dia de sua inauguração até o seu aniversário, foram realizados no local cerca de 7.372 atendimentos e 793 partos. Esses números representam uma história de acolhimento e respeito às mulheres, aos seus bebês e também aos familiares das pacientes. Atualmente, a unidade conta com uma equipe formada por dez enfermeiras, dez técnicas, seis porteiros, três motoristas e seis trabalhadores de serviços gerais.

Por ser o único Centro de Parto Normal peri-hospitalar habilitado em todo Pernambuco, mulheres de vários locais do estado, inclusive da Região Metropolitana do Recife, procuram o atendimento. É o caso de Amanda Sabrina, recifense que escolheu realizar o parto de seu filho João Vinícius na unidade. “É muito emocionante vim aqui de novo porque meu parto foi extremamente lindo, tive uma assistência maravilhosa aqui, foi do jeito que eu quis e que eu sempre sonhei. Era meu sonho ter um parto normal humanizado e eu tinha muito medo de não conseguir”, comentou.

“Este é um serviço que está favorecendo as mulheres, onde temos atendimentos não só para as gestantes que vêm da nossa cidade, como para gestantes de outros municípios também. Damos apoio a todas, se for necessário, damos suporte também a Atenção Básica e do alto risco, se tivermos alguma paciente com complicações.” declarou a coordenadora do Centro, Jael Maria.