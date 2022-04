Cepe editora abre inscrições dos seus prêmios literários

A partir desta quinta-feira (28), estão abertas as inscrições para o 7º Prêmio Cepe Nacional de Literatura e para o 4º Prêmio Cepe Nacional de Literatura Infantil e Infantojuvenil. Elas podem ser feitas através do site: www.cepe.com.br/premio-cepe, em processo totalmente digital. Interessados devem escolher uma categoria e inscrever uma obra inédita. Os concursos literários da Cepe Editora estão entre os mais importantes do país, oferecendo prêmio no valor total de R$100 mil, dividido entre as cinco categorias definidas. As inscrições seguem até o dia nove de junho.

O 7º Prêmio Cepe Nacional de Literatura contempla as categorias de Romance, Poesia e Conto, concedendo aos vencedores de cada uma delas R$ 20 mil, além da publicação do livro. A mesma proposta é adotada no 4º Prêmio Cepe Nacional de Literatura Infantil e Infantojuvenil, que destinará valores de R$ 20 mil para os primeiros lugares nas categorias infantil (obras voltadas para leitores iniciantes e em processo a partir dos 6/8 anos, respectivamente) e infantojuvenil (obras voltadas para leitores fluentes e críticos a partir dos 10/12 anos, respectivamente), além da edição do livro.

Estão aptos a concorrer aos prêmios brasileiros natos, residentes no país ou no exterior, ou brasileiros naturalizados, independente de sexo. Menores de 18 anos deverão ter autorização dos pais ou responsáveis. Os candidatos poderão inscrever uma única obra por edital, com tema livre, escrita em português, com no máximo cento e vinte mil caracteres, contando os espaços. O original não poderá ter sido previamente publicado parcialmente ou em sua totalidade.

Para o 7º Prêmio Cepe Nacional de Literatura foram constituídas duas comissões julgadoras formadas por profissionais de renome na área de literatura responsáveis pela pré-seleção das obras e julgamento final. Para o Infantil e Infantojuvenil, os trabalhos inscritos serão avaliados por uma comissão que fará tanto a pré-seleção como o julgamento final. Para garantir a privacidade dos membros das comissões, os nomes só serão revelados quando do anúncio do resultado final dos dois concursos. A avaliação das obras inscritas levará em conta critérios como originalidade, qualidade técnica, valorização da cultura brasileira, domínio da linguagem e estímulo à leitura.

O formulário de inscrição, editais dos respectivos prêmios, entre outras informações, estão disponíveis no site: www.cepe.com.br/premio-cepe . Para mais informações e esclarecimento de dúvidas, a coordenação disponibilizou o e-mail: duvidaspremio@cepe.com.br. O anúncio das obras vencedoras acontecerá até o dia 10 de novembro de 2022.