Cepe inicia encontro de inovação com debate sobre IA

A Inteligência Artificial, sua aplicação na gestão pública e na educação e de que forma a Companhia Editora de Pernambuco pretende usar esse campo do conhecimento abrem a série de debates CEPEAmplifica – Encontros de Inovação e Saberes organizada pela empresa. O primeiro acontecerá na próxima quarta-feira (23) reunindo pesquisadores do Porto Digital, da Agência Estadual de Tecnologia da Informação (ATI) e da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Aberto ao público, o evento será realizado das 9h às 12h, no auditório da Cepe, situado à Rua Coelho Leite, 530, Santo Amaro. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na plataforma Sympla (www.sympla.com.br/evento__2125049 ).

Para o presidente da Cepe, João Baltar Freire, o encontro será um momento importante para aprofundar o debate em torno da aplicação da Inteligência Artificial nas mais diversas áreas e, sobretudo, de como tais ferramentas podem ser aproveitadas na gestão pública. “Os mecanismos de IA representam mais uma revolução em escala mundial capaz de mudar a forma de ser e viver da humanidade. O Estado não pode deixar de acompanhar e se aproveitar disso para proporcionar o bem comum. A Cepe se propõe a ser a porta de entrada desse processo no âmbito estatal”, destaca.

Doutor em Inteligência Artificial pela Universidade de Paris V, consultor do Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (CESAR) e do Porto Digital, o professor Geber Ramalho vai trazer um panorama sobre IA no Brasil e no mundo, avaliando suas aplicações, implicações e benefícios. Também presente ao bate-papo, o coordenador de TIC da Procuradoria Geral do Estado (PGE) e analista de gestão de TIC da Agência Estadual de Tecnologia da Informação (ATI), Álvaro Farias Pinheiro, mostrará de que forma a Inteligência Artificial vem sendo apropriada pela gestão pública no Brasil e no mundo.

Na sequência do encontro, a Cepe torna público seu primeiro campo de prova de IA, que será implementado na revista Continente e no Pernambuco, especializadas no jornalismo cultural e literário. “É a nossa utilização prática da ferramenta”, declara o jornalista e superintendente de Produção Editorial da Cepe, Mário Hélio Gomes de Lima. Ele vai falar sobre a nova fase dos periódicos, que vem com um trabalho voltado para educação.

Neste mesmo painel, o pesquisador Marcelo Sabbatini, professor do Centro de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática e Tecnológica da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), vai abordar como a Inteligência Artificial vem sendo adotada em projetos educacionais, pontos positivos e negativos e como ela pode transformar o ensino e o aprendizado. Em 2020, Marcelo Sabbatini desenvolveu a pesquisa “Percepção pública da inteligência artificial: disrupção, utopias e distopias no campo educacional”, estudo que também será avaliado no encontro da Cepe.

Perfil dos palestrantes:

Geber Ramalho – Doutor em Inteligência Artificial pela Universidade de Paris VI em 1997, é professor do Centro de Informática da UFPE, onde leciona a disciplina de “Ética em Inteligência Artificial”. Coordenou diversos projetos nacionais e internacionais de pesquisa e de inovação em computação. É também conselheiro do Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (CESAR) e do Porto Digital. Também colaborou na criação de algumas startups do ecossistema de TIC no Recife.

Álvaro Farias Pinheiro – Analista de Gestão de TIC da Agência Estadual de Tecnologia da Informação (ATI). Coordenador de TIC da Procuradoria Geral do Estado (PGE). Doutor em Engenharia da Computação com ênfase em Inteligência Computacional pela Universidade de Pernambuco (UPE). Mestre em Engenharia de Software pelo Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (CESAR). Membro do Institute of Electrical and Electronics Engineers – Computational Intelligence Society (IEEE).

Mário Hélio – Jornalista, poeta, mestre em História pela UFPE e doutor em Antropologia pela Universidade de Salamanca, Espanha, onde integra o corpo docente do programa de mestrado em Antropologia. Foi curador literário da Fliporto, editor-fundador da revista Continente e coordenador-geral da Editora Massangana, da Fundação Joaquim Nabuco, além de repórter e colunista de literatura do Diario de Pernambuco e do Jornal do Comércio. É autor, entre outras obras, de Casa-Grande e Senzala – O livro que dá razão ao Brasil mestiço e pleno de contradições (2013). Atualmente é superintendente de Periódicos da Cepe.

Marcelo Sabbatini – Doutor em Teoria e História da Educação pela Universidade de Salamanca, professor do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco e do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática e Tecnológica da mesma instituição. Atualmente é coordenador do GT Comunicação Intercultural e Folkcomunicação, da Associação Latino-Americana de Investigadores da Comunicação (ALAIC) e do GP Folkcomunicação da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. Em 2020 desenvolveu a pesquisa “Percepção pública da inteligência artificial: disrupção, utopias e distopias no campo educacional”.



CEPEAmplifica – Encontros de Inovação e Saberes

Tema: Inteligência Artificial (IA)

Data: 23.08.2023

Horário: 9h às 12h

Local: Auditório da Cepe

Endereço: Rua Coelho Leite, 530, Santo Amaro



Programação:

9h – Abertura

Boas-vindas do presidente da Cepe, João Baltar Freire

9h15 – Painel: “A IA no mundo contemporâneo”, com Geber Ramalho

9h40 – Painel: “Experiências em IA na gestão pública”, com Álvaro Farias Pinheiro

10h – Perguntas do público

10h30 – Coffee break

10h45 –Painel: “Inteligência Artificial na Cepe – propostas para os periódicos”, com o superintendente de Produção Editorial da Cepe, Mário Hélio Gomes de Lima

11h10 – Painel: “Uso da IA em educação”, com Marcelo Sabbatini

11h30 – Perguntas do público

12h – Encerramento