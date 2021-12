Cepe realiza a 1ª Feira Literária de Goiana

Cidade que tem na cultura uma de suas mais fortes expressões, Goiana, na Zona da Mata Norte, ganha a sua primeira feira literária agora em dezembro. A iniciativa é da Companhia Editora de Pernambuco (Cepe) que realiza a 1ª Feira da Literatura de Goiana (Fligo), de 13 a 19, no Sesc Ler Goiana. Serão quase 50 atrações gratuitas nas mais diversas linguagens artísticas, com destaque para lançamentos e bate-papos literários, exibição de filmes, shows musicais, apresentações teatrais e atividades infantis. A feira conta com o apoio da Prefeitura Municipal, do Sesc e tem curadoria da Fundação Gilberto Freyre.

A Fligo levará para Goiana nomes importantes da cena literária nacional. A poeta pernambucana Cida Pedrosa, grande vencedora da 62ª edição do Prêmio Jabuti (2020), com Solo para Vialejo (Cepe), é uma das atrações da terça-feira (14) e falará sobre a literatura como espaço de resistência focando também na sua própria trajetória.

A escritora, jornalista e documentarista mineira Daniela Abex é destaque da quarta-feira. Autora de livros célebres como o Holocausto Brasileiro, Genocídio: 60 mil mortos no maior hospício do Brasil – melhor livro-reportagem pela Associação Paulista de Críticos de Arte (2013) e segundo melhor livro-reportagem pelo Prêmio Jabuti (2014); e do título Todo dia a mesma noite – que aborda a tragédia que matou 242 jovens na Boate Kiss, na cidade de Santa Maria (RS), em 2013. Daniela Abex conta com mais de vinte prêmios nacionais e internacionais e vem tendo sua obra adaptada para o cinema. Na Fligo,, ela falará sobre o papel do jornalismo como construtor da memória coletiva brasileira. A apresentação da palestra será da jornalista, escritora, professora e pesquisadora do Núcleo de Design e Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) Fabiana Moraes.

Vencedora de prêmios como o Casa de las Américas (Cuba), São Paulo de Literatura e o Jabuti, a escritora, educadora, freira missionária e feminista Maria Valéria Rezende participa na quinta-feira (16), às 19h. Paulista radicada em João Pessoa, e uma das mais talentosas escritoras da literatura brasileira contemporânea, Maria Valéria Rezende foi criadora do Movimento Mulherio das Letras – coletivo que reúne mais de sete mil escritoras, ilustradoras, editoras, livreiras e pesquisadoras de diversos países que tem como proposta dar visibilidade à produção literária feminina.

Independência e Modernismo – O Bicentenário da Independência do Brasil e o centenário da Semana de Arte Moderna, eventos que marcarão a pauta histórico-cultural nacional em 2022, também são temas presentes na Fligo. Na terça-feira (14), às 15h30, o historiador e sócio do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano George Cabral e o presidente do Instituto Histórico, Arqueológico e Geográfico de Goiana, Harlan Gadelha, conversam sobre o rompimento com Portugal analisando o fato histórico a partir do processo de independência de Pernambuco que, segundo George Cabral, se inicia um ano antes do restante do Brasil.

Na quarta-feira (15), às 15h30, o jornalista e escritor Bruno Albertim conversa com a editora digital da revista Continente, Olívia Mindêlo, no painel sobre o Modernismo brasileiro. “Um dos grandes mitos da historiografia da arte no Brasil é que o advento e o fenômeno do modernismo poderiam ser explicados e justificados a partir de toda a movimentação de intelectuais e artistas, que eclodiu na Semana de Arte Moderna de 1922, em São Paulo. Isso é uma das maiores falácias, que foi corroborada ao longo da história por processos históricos respaldados pelo poderio econômico. Então, além daquele modernismo paulistano, tivemos e temos uma série de outros modernismos no Brasil. O de Pernambuco é um dos mais contundentes e longevos”, destaca o autor do livro Pernambuco modernista, um dos lançamentos da Cepe Editora em 2022.

Para a curadora da Fligo, Jamille Barbosa, a feira chega com a proposta de ser um espaço de fruição artística, evidenciando, sobretudo, a produção cultural dos realizadores locais. Essa preocupação pontua a programação que promete bons momentos. Pelo menos dois deles acontecerão na quinta-feira (16).

Considerado o principal projeto de divulgação de literatura hoje em curso na região, o Recita Mata Norte: Andanças Literárias reunirá os poetas Ademauro Coutinho (Goiana), André Pina (Carpina), Cris Souza (Carpina), Endreson Ribeiro (Nazaré da Mata), Enoo Miranda (Nazaré da Mata), Ezter Liu (Carpina), Geisiara Lima (Timbaúba), Philippe Wollney (Goiana), Sandro Gonzaga (Goiana), Thalita Medeiros (Goiana), Wander Shirukaya (Itambé) e Wilemberg Gonçalves (Nazaré da Mata) para a Roda Literária que acontecerá às 17h. “Acho muito importante a iniciativa da Cepe em realizar a Fligo, primeiro por ser um espaço para a literatura, livros e poesia após essa temporada de epidemia e confinamento. Segundo, pelo caráter inédito desse tipo de ação aqui na cidade, porque defendemos e acreditamos que esse território é rico e um grande produtor de poesia, em múltiplas vertentes, entre elas a que usa o livro como suporte”, assegura o poeta goianense Philippe Wollney.

Editoras independentes – Também na quinta-feira, o bate-papo Editoras independentes: independentes de quê?, às 15h30, traz o debate sobre espaços e representatividade no mercado editorial. A mediação será do escritor e editor (Mariposa Cartonera) Wellington de Melo, com participação de Philippe Wollney (Porta Aberta), Enoo Miranda (Vão edições), Wander Shirukaya (Enclave Editorial) e Endreson Ribeiro (Cartonera da Zona). “Fico muito feliz com o convite para participar da Fligo e conversar com editores que vêm fazendo um trabalho muito importante na Zona da Mata Norte nos últimos anos. A volta gradual e com segurança de eventos literários da Cepe é muito importante para o fortalecimento do setor e a editora tem um papel importante nesse sentido”, afirma Wellington de Melo.

Diversos autores da Cepe também participarão da feira. O jornalista Paulo Santos apresentará no espaço do Café Literário, na quarta-feira, às 17h, o seu mais novo livro, Pernambuco: histórias e personagens, lançado recentemente. Na sexta-feira, os escritores Frederico Toscano e João Paulo Parísio se encontram no painel Literatura Fantástica e o Imaginário Popular, que contará com mediação do jornalista Roberto Beltrão, criador do site Recife Assombrado.

A Fligo reserva ainda uma grade especialmente dedicada para a criançada, com oficinas, contações de histórias, tendas de brincadeiras e muita diversão. A poeta cordelista Mari Bigio, e sua irmã musicista Milla Bigio, é atração da terça-feira com o show Contos e Canções de Natal. Na quinta-feira, o Grande Circo das Maravilhas apresentará sua trupe de palhaços que resgata brincadeiras e tradição dos circos sem lona. A Prefeitura de Goiana também estará com atividades dentro da programação e participação efetiva de professores, funcionários e estudantes das 40 unidades de sua rede de ensino, entre escolas e creches.

O presidente da Cepe, jornalista Ricardo Leitão, comemora a chegada em Goiana. “A Fligo tem uma importância especial por ser a primeira feira que a Cepe realiza na Zona da Mata Norte e passará a representar a região na programação das nossas feiras presenciais. Com ela, a Cepe reafirma o compromisso com a cultura de Pernambuco, o fomento do livro e da leitura”, destacou.

Acompanhe a programação da 1ª Feira Literária de Goiana – Fligo

Data: 13 a 19 de dezembro

Horário: 9h às 20h

Local: Sesc Ler Goiana

Endereço: Rua do Arame, s/n, Centro, Goiana

Entrada franca

Dia 14 de dezembro, terça-feira

9h – Oficina / Teatro

Degustação literária. Com Érica Montenegro

Público-alvo: professores e técnicos da educação da rede municipal de ensino.

9h – Oficina / Tenda das Artes

Metademetade, com Emerson Pontes

9h – Cineminha / Quadra

Além da lenda, de Erickson Marinho e Bruno Antonio

9h – Jogos de Improviso / Tenda das Brincadeiras

Inventando histórias, com Murilo Freire

10h30 – Contação de História / Palco Externo

Contos com gigantes, de Carolina Becker Koppe, com Marlene Paraguai

10h30 – Cineminha / Quadra

Além da lenda, de Erickson Marinho e Bruno Antonio

10h30 – Jogos de Improviso / Tenda das Brincadeiras

Inventando histórias, com Murilo Freire

14h – Oficina / Tenda das Artes

Metademetade, com Emerson Pontes

14h – Cineminha / Quadra

Além da lenda, de Erickson Marinho e Bruno Antonio

14h – Jogos de Improviso / Tenda das Brincadeiras

Inventando histórias, com Murilo Freire

15h30 – Bate-papo / Teatro

Bicentenário da Independência do Brasil, com George Cabral (Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano) e Harlan Gadelha (Instituto Histórico, Arqueológico e Geográfico de Goiana . Mediação de Angelita do Nascimento.

15h30 – Contação de História / Palco Externo

Contos com gigantes, de Carolina Becker Koppe, com Marlene Paraguai

15h30 – Cineminha / Quadra

Além da lenda, de Erickson Marinho e Bruno Antonio

15h30 – Jogos de Improviso / Tenda das Brincadeiras

Inventando histórias, com Murilo Freire

17h – Lançamento de Livro / Café Literário

1817: uma história em objetos (IAHGP, 2021). Apresentação de Harlan Gadelha

17h30 – Atração Infantil / Palco Externo

Contos e Canções de Natal, com Mari e Mila Bigio

19h – Palestra / Teatro

Com Cida Pedrosa. Apresentação de Phillippe Wolney

Dia 15 de dezembro, quarta-feira

9h – Oficina / Tenda das Artes

Memória ao pé da letra, com Tayane Ferreira. Baseada no livro A menina que engoliu o céu, de Gael Rodrigues (Cepe, 2020)

9h –Cineminha / Quadra

Guerreiros da Rua, Erickson Marinho

9h – Jogos de Improviso / Tenda das Brincadeiras

Inventando histórias, com Murilo Freire

10h30 – Contação de História / Palco Externo

A biblioteca da Bia, de Viviane Ferreira Santiago, com Naty Melo

10h30 –Cineminha / Quadra

Guerreiros da Rua, Erickson Marinho

10h30 – Jogos de Improviso / Tenda das Brincadeiras

Inventando histórias, com Murilo Freire

14h – Oficina / Tenda das Artes

Memória ao pé da letra, com Tayane Ferreira. Baseada no livro A domadora de Palíndromos, de Fred Bellintani (Cepe, 2020)

14h – Cineminha / Quadra

Guerreiros da Rua, Erickson Marinho

14h – Jogos de Improviso / Tenda das Brincadeiras

Inventando histórias, com Murilo Freire

15h30 – Bate-papo / Teatro

Centenário da Semana de Arte Moderna, com Bruno Albertim. Mediação de Olívia Mindêlo

15h30 – Contação de História / Palco Externo

A biblioteca da Bia, de Viviane Ferreira Santiago, com Naty Melo

15h30 – Cineminha / Quadra

Guerreiros da Rua, Erickson Marinho

15h30 – Jogos de Improviso / Tenda das Brincadeiras

Inventando histórias, com Murilo Freire

17h – Lançamento de Livro / Café Literário

Pernambuco: história e personagens, de Paulo Santos (Cepe, 2021). Apresentação de Anamaria Nascimento

17h30 – Cantata Natalina / Palco Externo

Alunos da Escola Sesc Ler Goiana

19h – Palestra / Teatro

Com Daniela Arbex. Apresentação de Fabiana Moraes

Dia 16 de dezembro, quinta-feira

9h – Oficina / Teatro

A importância das bibliotecas escolares na promoção da leitura. Com Simone Rosa

Público-alvo: professores e técnicos da educação da rede municipal de ensino.

9h – Oficina / Tenda das Artes

Estamparia com folhas: imprimindo texturas botânicas, com Leandro Roberto

9h –Cineminha / Quadra

Pedrinho e a chuteira da sorte, Alisson Ricardo e Marcos França

9h – Jogos de Improviso / Tenda das Brincadeiras

Inventando histórias, com Murilo Freire

10h30 – Contação de História / Palco Externo

Do livro A coisa brutamontes (Cepe), de Renata Penzani, com Liane Pereira

10h30 – Cineminha / Quadra

Pedrinho e a chuteira da sorte, Alisson Ricardo e Marcos França

10h30 – Jogos de Improviso / Tenda das Brincadeiras

Inventando histórias, com Murilo Freire

14h – Oficina / Tenda das Artes

Estamparia com folhas: imprimindo texturas botânicas, com Leandro Roberto

14h –Cineminha / Quadra

Pedrinho e a chuteira da sorte, Alisson Ricardo e Marcos França

14h – Jogos de Improviso / Tenda das Brincadeiras

Inventando histórias, com Murilo Freire

15h30 – Bate-papo / Teatro

Editoras independentes: independentes de quê?

Com Philippe Wollney (Porta Aberta), Enoo Miranda (Vão edições), Wander Shirukaya (Enclave Editorial) e Endreson Ribeiro (Cartonera da Zona). Mediação de Wellington de Melo

15h30 – Contação de História / Palco Externo

Do livro A coisa brutamontes (Cepe), de Renata Penzani, com Liane Pereira

15h30 – Cineminha / Quadra

Pedrinho e a chuteira da sorte, Alisson Ricardo e Marcos França

15h30 – Jogos de Improviso / Tenda das Brincadeiras

Inventando histórias, com Murilo Freire

17h – Roda Literária / Café Literário

Com o grupo “Recita Mata Norte”.

17h30 – Atração Infantil / Palco Externo

Grande Circo das Maravilhas

19h – Palestra / Teatro

Com Maria Valéria Rezende. Apresentação de Haidée Camelo

Dia 17 de dezembro, sexta-feira

9h – Oficina / Tenda das Artes

Metademetade, com Emerson Pontes

9h – Cineminha / Quadra

Musicalia, Irina França e Camila Monart

9h – Jogos de Improviso / Tenda das Brincadeiras

Inventando histórias, com Murilo Freire

10h30 – Contação de História / Palco Externo

Do livro A domadora de palíndromos (Cepe), de Fred Bellintani, com Marlene Paraguai

10h30 – Cineminha / Quadra

Musicalia, Irina França e Camila Monart

10h30 – Jogos de Improviso / Tenda das Brincadeiras

Inventando histórias, com Murilo Freire

14h – Oficina / Tenda das Artes

Metademetade, com Emerson Pontes

14h – Cineminha / Quadra

Musicalia, Irina França e Camila Monart

14h – Jogos de Improviso / Tenda das Brincadeiras

Inventando histórias, com Murilo Freire

15h30 – Bate-papo / Teatro

Literatura fantástica e imaginário popular, com Frederico Toscano e João Paulo Parisio. Mediação de Roberto Beltrão

15h30 – Contação de História / Palco Externo

Do livro A domadora de palíndromos (Cepe), de Fred Bellintani, com Marlene Paraguai

15h30 – Cineminha / Quadra

Musicalia, Irina França e Camila Monart

15h30 – Jogos de Improviso / Tenda das Brincadeiras

Inventando histórias, com Murilo Freire

17h – Roda Literária / Café Literário

Com Zeh Rocha e convidados

17h30 – Atração Infantil / Palco Externo

A terra dos encantados, com o grupo Mamulengando Alegria

19h – Palestra / Teatro

Com Jayse Ferreira

Dia 18 de dezembro, sábado

9h – Cineminha / Quadra

Pedrinho e a chuteira da sorte, Alisson Ricardo e Marcos França

10h – Oficina / Tenda das Artes

Memória ao pé da letra, com Tayane Ferreira. Baseada no livro A menina que engoliu um céu estrelado, de Gael Rodrigues (Cepe, 2020)

10h – Cineminha / Quadra

Além da lenda, de Erickson Marinho e Bruno Antonio

10h30 – Contação de História / Palco Externo

Os pés nos quintais e os olhos no mundo: um menino chamado Paulo Freire, de Targélia de Souza Albuquerque, com Naty Melo

11h – Cineminha / Quadra

Musicalia, Irina França e Camila Monart

14h –Cineminha / Quadra

Guerreiros da Rua, Erickson Marinho

14h30 – Oficina / Tenda das Artes

Memória ao pé da letra, com Tayane Ferreira. Baseada no livro A domadora de Palíndromos, de Fred Bellintani (Cepe, 2020)

15h – Cineminha / Quadra

Além da lenda, de Erickson Marinho e Bruno Antonio

15h – Show / Teatro

Show do Bita – Dentro do mundo lá fora

16h – Contação de História / Palco Externo

Os pés nos quintais e os olhos no mundo: um menino chamado Paulo Freire, de Targélia de Souza Albuquerque, com Naty Melo

16h – Cineminha / Quadra

Musicalia, Irina França e Camila Monart

17h30 – Atração Infantil / Palco Externo

Banda Mini Rock

18h – Sarau / Teatro

Tertúlia, grupo acústico formado por Sam Silva, Lucas Torres, Ezter Liu, Valfrido Santiago e Philippe Wollney

19h – Show / Palco Externo

Banda Curica

Dia 19 de dezembro, domingo

9h – Cineminha / Quadra

Pedrinho e a chuteira da sorte, Alisson Ricardo e Marcos França

10h – Oficina / Tenda das Artes

A arte da frottage: revelando texturas das superfícies, com Leandro Roberto

10h –Cineminha / Quadra

Além da lenda, de Erickson Marinho e Bruno Antonio

11h – Contação de História / Palco Externo

Xicaré, de Marcela e Artur Pandolfi, com Liane Silva

11h – Cineminha / Quadra

Musicalia, Irina França e Camila Monart

14h – Cineminha / Quadra

Guerreiros da Rua, Erickson Marinho

15h – Oficina / Tenda das Artes

A arte da frottage: revelando texturas das superfícies, com Leandro Roberto

15h – Cineminha / Quadra

Além da lenda, de Erickson Marinho e Bruno Antonio

16h – Contação de História / Palco Externo

Xicaré, de Marcela e Artur Pandolfi, com Liane Silva

16h –Cineminha / Quadra

Musicalia, Irina França e Camila Monart

17h – Sarau / Teatro

Com Juliano Holanda e Luana Tavares

17h30 – Atração Infantil / Palco Externo

Bandalelê

19h – Show / Palco Externo

Banda Saboeira