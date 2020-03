Cerca de 100 mil pessoas já estão curadas do novo Coronavírus

Um levantamento feito pelo monitoramento em tempo real da Universidade Johns Hopkins, localizada nos Estados Unidos, detectou que um total de 100.443 casos de pacientes diagnosticados com a covid-19 conseguiram se curar, em todo o mundo.

O lugar em que mais pessoas se recuperaram foi justamente a província de Hubei, na China, onde o vírus foi descoberto, com 59.882 pessoas recuperadas da doença.

Os outros locais em que ocorreram mais curas foram o Irã, com 8.376, e a Itália, com 7.024. No mundo, o número de casos confirmados passou de 350 mil e o total de óbitos é de 15.430.

A Itália já foi mais afetada do que a própria China, com 5.476 mortes.

Fonte: Leiajá

Foto: Reprodução