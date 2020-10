Cerca de mil Carteiras do Trabalho aguardam retiradas nas Agências do Trabalho*

Em mais um levantamento, a Secretaria do Trabalho, Emprego e Qualificação de Pernambuco informa que há mais de mil Carteiras do Trabalho aguardando retirada nas Agências do Trabalho desde fevereiro. O documento não está mais sendo impresso pela Rede SINE por determinação do Governo Federal, porque está sendo emitido em formato digital, por meio de aplicativo em celulares. Mas a versão em papel não perde a validade e quem tiver a sua não deve jogar fora.

Importante lembrar que a Carteira do Trabalho é um documento oficial e, segundo o secretário-executivo do Trabalho e Qualificação, Álvaro Jordão, é importante para quem quer ser contratado pelo governo federal, estadual ou municipal, pois estes entes públicos, por exemplo, ainda não são obrigados a aderir ao E-Social.

Quem solicitou o modelo impresso no ano passado e ainda não foi buscar, tem que ir a uma das unidades das Agências do Trabalho descritas abaixo, por meio de agendamento pela internet.

O trabalhador entra no site www.seteq.pe.gov.br, no link agendamento on-line e vai ser direcionado. Lá, tem a aba “RECEBIMENTO DA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL – CTPS”.

Ao todo, serão disponíveis 262 agendamentos diários nas 13 unidades das Agências do Trabalho, localizadas em: Arcoverde , Bezerros, Boa Vista, Cabo de Santo Agostinho, Escada, Palmares, Paudalho, São Lourenço, Vitória, Expresso Cidadão Caruaru/Agência do Trabalho, Expresso Cidadão Garanhuns/Agência do Trabalho, Expresso Cidadão Rio Mar/Agência do Trabalho, Expresso Cidadão Olinda/Agência do Trabalho. Confira os horários

As Agências do Trabalho funcionam das 9h às 13h para o público.

Já as unidades que ficam dentro dos Expressos Cidadão funcionam de acordo com o horário estabelecido de cada Expresso.

RioMar (Pina) e Pateo (Olinda) = das 8h às 20h

Caruaru das 7h às 18h30

Garanhuns das 7h às 17h30

Vitória de Santo Antão das 8h às 17h

Salgueiro = das 8h às 17h

