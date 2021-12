Chegada do Papai Noel, cantata natalina e apresentações marcam programação em Paudalho no próximo sábado (18)

O Natal é celebrado em 25 de dezembro e para comemorar a data, o prefeito Marcelo Gouveia (PSD) anunciou uma programação especial para o próximo sábado (18), em Paudalho. A ação ocorrerá na Praça Pedro Coutinho, no Centro da cidade.

A programação está recheada e começará às 18h com a chegada do Papai Noel pelas ruas do município. Às 19h, o público poderá assistir o espetáculo teatral “A Magia do Natal” e às 20h a apresentação da Orquestra Filarmônica da Sociedade de Cultura Artística 22 de Novembro.

Às 20h40, o grupo de ballet composto por crianças do projeto da Casa das Juventudes encerra a noite. “O Natal é um momento de reflexão sobre o nascimento de Jesus e sobre nós como seres humanos. Este ano foi um período difícil para todos por conta da pandemia e vale a pena refletir sobre as bênçãos alcançadas e agradecer a Deus pelo nascimento do seu filho. Quero convidar todos para o momento!”, comentou o prefeito Marcelo Gouveia.