Chocolates Brasil Cacau doará ovos de chocolate para doadores de sangue do Hemope

Com o intuito de mostrar que, apesar de estarmos vivendo um momento difícil, inclusive para o comércio, por causa do COVID-19, podemos ser solidários, incentivando as doações de sangue, a Fundação Hemope, em parceria com a Chocolates Brasil Cacau, vão presentear os doadores de sangue com ovos de chocolate. A ação acontece na próxima quinta-feira (2 de abril) a partir das 9h.

“Nesse momento, sabemos que os estoques estão baixos, então estamos fazendo a nossa parte. Além dos ovos, que serão entregues para os doadores, nós também vamos destinar uma quantidade para a equipe que trabalha no atendimento do Hemope, visando valorizar o trabalho dos profissionais nesta época“, destacou a coordenadora da ação e franqueada das lojas do Shopping Recife, Guararapes e Patteo Olinda, Karla Menezes. Ao todo, serão 420 ovos de chocolates que serão distribuídos (350 para doadores e 80 profissionais).

A ação segue a mesma estratégia que a franquia está fazendo em âmbito nacional. “Por reconhecermos a referência do trabalho do Hemope, escolhemos essa instituição como forma de levar um pouco de gratidão, na forma de chocolate, para todos que estão contribuindo”, reforçou Karla.