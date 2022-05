Chuva fez 79 mortes em Pernambuco até o momento

A Defesa Civil Nacional atualizou para 79 o número de óbitos em Pernambuco, em decorrência das chuvas intensas que assolam o estado. Até o momento, 14 municípios encontram-se em situação de emergência, em meio a 63 municípios que estão sob monitoramento. Há, ainda, 3.957 desabrigados em pontos de apoio localizados próximos às regiões afetadas.

A atualização foi publicada no Twitter da Defesa Civil Nacional, que tem divulgado alertas para a continuidade de chuvas no leste do Nordeste, o que representa “riscos elevados à população nessas áreas”.

As chuvas estão atingindo Pernambuco desde a última quarta-feira (25). Do dia 27 até ontem (29), mais de 46 mil chamados foram feitos pelo telefone 193, segundo a administração estadual.

Autoridades locais estão monitorando e reforçando ações nas regiões metropolitanas do Recife, Zona da Mata e Agreste.