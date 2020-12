Cidade de Aliança promove Natal Social

Acontece no próximo sábado (19), a 3ª edição do Natal Social, na cidade de Aliança.

O evento acontece este ano com algumas adaptações, diferente das edições anteriores, para garantir que sejam respeitados os protocolos sanitários, visando minimizar riscos diante da pandemia do novo corona vírus.



A programação dispõe de um desfile natalino, nas principais ruas, a partir das 18hs. A recomendação é de que os moradores fiquem nas suas calçadas, respeitem o distanciamento e usem máscara.



A iniciativa é uma ação da Prefeitura da Aliança e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, junto de seus equipamentos socioassistenciais.