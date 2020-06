Cidade de Ferreiros soma 72 notificações do novo coronavírus

A Secretaria de Saúde de Ferreiros divulga mais um Boletim epidemiológico – Covid-19, neste domingo 07/06/2020.

Já somamos 72 casos positivos para Covid-19, dentre esses:

64 casos de Síndrome Gripal (SG) confirmados para Covid-19, ou seja, casos de pacientes que apresentaram sintomas leves, onde 62 casos já evoluíram para recuperados e os outros 02 casos continuam em isolamento domiciliar, sendo monitorados pelas equipes das Unidades de Saúde;

08 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) confirmados para Covid-19, ou seja, casos de pacientes que desenvolveram a forma mais grave da doença e necessitaram de internação hospitalar, onde 01 caso evoluiu para recuperado, 01 caso continua hospitalizado em hospital de referência e os outros 06 casos evoluíram para óbito.

Além disso, foram descartados 121 casos que testaram negativo para Covid-19. No momento estamos com 01 caso em investigação, notificado como SRAG, aguardando resultado do exame. .

A Secretaria de Saúde, trabalha sempre em busca de levar a informação correta até você. Todos os dados divulgados nos boletins diários, são feitos por profissionais que estão atentos a todas informações repassadas pelas Unidades de Saúde e Unidade Mista do nosso Município, como também os dados enviados pela_ Secretaria do Estado de Pernambuco.

*Ascom