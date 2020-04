Cidades da Mata Norte e Agreste recebem doação de protetores faciais para profissionais da saúde

Prevenção é a maior arma no combate ao COVID-19. Tem surgido várias iniciativas de voluntários movidos pela solidariedade para ajudar nessa missão. Por isso, o Projeto Social- HIGIA-está desenvolvendo protetores faciais baseados na impressão 3D, para proteção e redução da contaminação em ambiente hospitalar e realizando doações em todo o Brasil.

Um grupo de 22 municípios que integra o Consórcio dos Municípios da Mata Norte e Agreste Setentrional (COMANAS), está recebendo as doações dos protetores faciais para profissionais que atuam na linha de frente nas unidades de saúde, a exemplo de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem.

Fazem parte dessa lista os municípios de Aliança, Chã de Alegria, Lagoa de Itaenga, Itaquitinga. Buenos Aires, Vicência, Ferreiros, Timbaúba, Lagoa do Carro, Glória do Goitá, Condado, Nazaré da Mata, Paudalho, São Lourenço, Casinhas, Feira Nova, São Vicente Ferrer, Passira, Salgadinho,

Limoeiro e Camutanga.

O COMANAS é composto por 26 municípios, e não sinalizaram interesse para a parceria as cidades de Carpina, Machados, Goiana e Itambé.

O protetor facial é aquele produzido com uma viseira de policarbonato articulada a um apoio de cabeça ajustável com elástico. Esse equipamento é importante para que os profissionais de saúde se protejam contra o coronavírus.

A proposta do Projeto Higia é através de uma rede de colaboradores, produzir os protetores e distribuídos para a rede de hospitais em todo Brasil. Doações podem ser realizadas na página do projeto através do www.projetohigia.com.br.