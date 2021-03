Cidades da Zona da Mata e do Agreste de Pernambuco recebem refrigeradores para armazenar vacina da Covid-19

Até o final deste mês, municípios da Zona da Mata e do Agreste de Pernambuco vão começar a receber novos refrigeradores científicos para o armazenamento de vacinas contra a covid-19.

A doação será realizada pela Companhia Energética de Pernambuco (Celpe), que até o fim de abril terá concluído a entrega de 138 equipamentos a 119 cidades da sua área de concessão. Os contemplados nesta fase serão Bom Jardim, Barreiros, Buenos Aires, Bonito, Lagoa dos Gatos, Cupira, Itaiba, Jupi, Jurema, Passira, Poção, Sairé, Santa Maria do Cambucá, São Vicente Ferrer, Tamandaré, Tracunhaém e Trindade. Além deles, também vão receber o equipamento Ipubi e Trindade, no Sertão, totalizando 18 equipamentos.

A escolha dos municípios levou em consideração os menores Índices de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). A doação parte do Programa de Eficiência Energética (PEE) regulado pela Agência Nacional de Eficiência Energética (Aneel).

Os refrigeradores científicos têm temperatura programável e constante entre 2ºC e 8ºC, os equipamentos possuem sensores e de um sistema de alarme remoto a distância, que realiza chamadas telefônicas se houver uma queda de temperatura ou a bateria estiver em um nível baixo. As câmaras de conservação que serão doados pela Celpe são de fabricação nacional e têm capacidade de 280 litros, suficientes para armazenar cerca de 18 mil doses de 0,5 ml.

A doação desses equipamentos totaliza aproximadamente R$ 1,5 milhão, que se somam às outras ações já realizadas pela empresa voltadas ao combate da pandemia como a compra de testes em parceria com a Fiocruz e doação de respiradores, num montante que já alcança R$ 20 milhões nas distribuidoras da Neoenergia: Coelba (BA), Celpe (PE), Cosern (RN) e Elektro (SP/MS).

A instalação de cada refrigerador científico deve injetar no sistema elétrico uma carga de 89 kW e consumo anual de 781 MWh, que será compensado com o recolhimento, em cada município, de dois equipamentos de refrigeração antigos e doação de lâmpadas eficientes para postos de saúde, hospitais e para consumidores residenciais baixa renda.

OUTRAS ENTREGAS

Esta não será a primeira entrega de refrigeradores para o armazenamento da vacina feita pela Celpe. A concessionária já fez a doação para outras 41 cidades, sendo elas: Agrestina, Altinho, Belém de Maria, Bodocó, Buíque, Cachoeirinha, Caetés, Canhotinho, Capoeiras, Carnaíba, Chã de Alegria, Chã Grande, Cortes, Cumaru, Custodia, Flores, Frei Miguelinho, Iati, Iguaracy, Itambé, Itapetim, Itaquitinga ,Jaqueira, Jatúba, João Alfredo, Jucati, Lagoa do Carro, Lagoa do Ouro, Lagoa Grande, Panelas, Parnamirim, Quipapá, Quixaba, Recife, Saloá, Santa Terezinha, São Bento do Uma, São Joao, São Jose da Coroa Grande, Terezinha, Vertentes.