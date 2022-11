Cidades do Agreste de Pernambuco recebem curso de empreendedorismo cultural

O curso “Caça aos sentidos do empreendedorismo cultural e criativo” está com inscrições abertas para jovens e adultos de cidades do Agreste de Pernambuco. A iniciativa é voltada para agentes culturais de diversos segmentos, principalmente com atuação comprovada na área de música, como artistas, grupos ou bandas musicais.

Com incentivo do Governo de Pernambuco, por meio dos recursos do Funcultura, a capacitação é coordenada por Eliz Galvão, produtora e consultora em empreendedorismo cultural. A ação formativa, que tem como objetivo despertar, incentivar o empreendedorismo, será realizado em duas cidades: Garanhuns e Limoeiro. Os interessados em participar poderão se inscrever até o dia 9 de dezembro (sexta-feira), pelo e-mail liga@ligacriativa.com.br ou pelo perfil do Instagram @ligacriativa.

CIDADES – O primeiro município a receber o curso é Garanhuns. Por lá, a programação acontece na Escola Municipal IPH (Instituto Presbiteriano de Heliópolis), no período de 13 a 16/12. A fase on-line acontece nos dias 19, 20, 26 e 27/12. Os encontros serão realizados sempre às 19h.

Já em Limoeiro, as aulas serão realizadas no Centro de Criação Galpão das Artes. Os encontros presenciais ocorrem entre os dias 10 a 13/1, das 14h às 17h. A etapa virtual será nos dias 16, 23, 30 e 31/1, às 19h. Todas as aulas terão apoio de profissional da Língua Brasileira de Sinais (Libras), caso tenham pessoas surdas inscritas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – O projeto “Caça aos sentidos do empreendedorismo cultural e criativo” será dividido em quatro eixos: desenvolvimento pessoal, estruturação do negócio/carreira, elaboração de projetos e captação de recursos e conexão e parcerias. Além disso, serão abordados outros 16 temas aliados à proposta de empreender, com abordagem de exercícios, jogos e dinâmicas.