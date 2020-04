Cidades que integram o COMANAS anunciam suspensão da entrega de peixe devido à pandemia do coronavírus

Em virtude da pandemia do coronavírus (COVID-19) e em alguns casos por recomendação do Ministério Público, as cidades que integram o Consórcio dos Municípios da Mata Norte e do Agreste Setentrional de Pernambuco (COMANAS) não irão realizar a distribuição de peixe neste período de quaresma. A medida tem o intuito de evitar aglomeração que

é a principal recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS) para previnir o avanço da COVID-19.

As cidades que não disponibilizarem o alimento, irão aumentar o número de ofertas de cestas básicas aos usuários com perfis de vulnerabilidade social. Entre eles estão os motoqueiros, vendedores ambulantes e famílias com perfil social.

Confira a lista dos municípios que não realizarão a entrega:

1- Aliança

2- Camutanga

3- Chã de Alegria

4- Ferreiros

5- Feira Nova

6- Itambe

7- Itaquitinga

8- Lagoa do Carro

9- Lagoa de Itaenga

10- Nazare da Mata

11- Paudalho

12- Timbauba

13- Tracunhaem

14- Vicência

Os demais municípios que integram o território (total de 26 cidades) ou já não realizam essa ação, independente do atual cenário , ou não informaram ao COMANAS como vão proceder.