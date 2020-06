Cidades reabrem o comércio de rua hoje na Mata Norte

A reabertura econômica em Pernambuco continua de forma gradativa. Hoje acontecerá a reabertura gradual do varejo para lojas de até 200 metros quadrados. Serviços de venda, locação e vistoria de veículos também voltarão a funcionar, assim como salões de beleza e serviços de estética.

Na Mata Norte um total de 13 cidades retomam as suas atividades seguindo o cronograma estabelecido pelo governo do Estado.

No entanto, sem mostrar tendência de queda no número de casos do novo coronavírus e com aumento na demanda por leitos de Unidade de Terapia Intensiva 9 cidades da Zona da Mata não terão as atividades econômicas reabertas a partir de hoje. Integram essa lista Aliança, Camutanga, Condado, Ferreiros, Itambé, Itaquitinga, Macaparana, São Vicente Ferrer e Timbaúba.

A região da Mata Norte de Pernambuco compreende um total de 22 municípios e de acordo com o último boletim epidemiológico, 2.349 casos notificados, 269 óbitos e um total de 1.320 curas clínicas.