Cilindro de gás explode e carro fica destruído em posto de combustível

O cilindro de gás de um carro explodiu em um posto de combustível na rodovia PE-15, em Paulista, no Grande Recife, na manhã do último sábado (15). O automóvel ficou completamente destruído, e o teto do estabelecimento também ficou danificado por causa da explosão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência às 10h27, e três viaturas foram enviadas ao local. Apesar da gravidade da explosão, segundo os bombeiros, o proprietário do veículo sofreu leves escoriações.

O homem foi atingido por estilhaços, mas não precisou ser socorrido e passa bem. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, “o deslocamento de ar da explosão atravessou verticalmente e atingiu a parte superior do veículo e o teto do posto”.

A atuação dos bombeiros ocorreu de forma preventiva para evitar outras explosões no local. De acordo com pessoas que testemunharam a ocorrência, o motorista do automóvel estava abastecendo o carro com gás natural veicular (GNV).

Por causa da explosão, o cilindro de gás ficou completamente destruído, assim como a parte traseira do veículo. A Polícia Militar informou que foi acionada para o caso, mas fez apenas o isolamento da área em que ocorreu o acidente.

