Cirandeiros de Pernambuco participam de encontro de diplomação

Neste domingo, 5, a Associação das Cirandas de Pernambuco (AsCiPE), com sede na cidade de Carpina, na Zona da Mata Norte do Estado, promove um encontro especial para cirandeiras e cirandeiros de Pernambuco. O evento tem como proposta distribuir os diplomas que reconhece a ciranda do Nordeste, como Patrimônio Cultural do Brasil. A cerimônia é aberta ao público e tem início às 16h.

O reconhecimento da Ciranda do Nordeste, como Patrimônio Cultural do Brasil, aconteceu em agosto de 2021, pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), autarquia federal vinculada à Secretaria Especial da Cultura e ao Ministério do Turismo. O mapeamento analisou grupos e artistas cirandeiros da Zona da Mata e da Região Metropolitana do Recife.

Cerca de 30 cirandeiros confirmaram presença. Entre eles estão Mestre Biloco; Mestre Hamilton; Mestre Bi, de Nazaré da Mata; Ricco Serafim; Mestre Sérgio Imperial; Mestre Natal; Mestre Carlos Antônio; Mestre Edmilson; Maciel Salu; Mestre Zé Dias; Mestra Cristina Andrade; Mestre Canarinho; Mestre Anderson Miguel. Também participam do evento os cirandeiros João Limoeiro, Carlos Antônio, Pixito, Josivaldo, Noé da Ciranda e Juarez, entre outros. Destaque para participação Mestra Dulce Baracho e Mestra Severina Barachos – filhas de Antônio Baracho, falecido, da cidade de Nazaré da Mata, um dos do precursores da ciranda pernambucana.

“A Ciranda é umas expressões populares mais genuínas de nossa cultura. Ela une música, poesia e dança de roda. Toda essa conexão diz muito sobre nós mesmos, principalmente no que diz respeito às nossas lutas, conquistas e, sobretudo, resistência”, conta, emocionado, Josivaldo Caboclo, cirandeiro da cidade de Lagoa de Itaenga, e presidente da associação.

Em Pernambuco, a ciranda tem um estilo e ritmo diferente em cada região. Na área do litoral, a dança e as letras são inspirados no balanço do mar. Já na Zona da Mata, o que alimenta a criatividade dos cirandeiros, é o verde e a doçura da cana-de-açúcar; e dos antigos terreiros dos engenhos.

“A Ciranda é cheia de significados para nós. Uma brincadeira, que coloca, lado a lado, crianças e adultos dançantes, de mãos dadas, em um círculo fechado e dançando, movidos em uma única direção. Uma cultura que está presente no carnaval, na escola, nos festejos juninos, nas ruas, bares e praças”, explica.