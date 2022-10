Circuito Cepe de Cultura realiza a 2ª Feira Literária de Goiana (Fligo)

Maior evento do Circuito Cepe de Cultura, a Feira Literária de Goiana (Fligo) ganha a sua segunda edição e durante uma semana – de segunda-feira (17) até domingo (23) – ocupará dez mil mil metros quadrados do Sesc Ler Goiana. Totalmente gratuita, a Fligo acontecerá das 8h30 às 20h e oferecerá mais de 40 atrações, entre shows, apresentações teatrais, espetáculos infantis, lançamentos literários, rodas de conversas, oficinas e exibições de filmes. Contará com 26 expositores, entre editoras, livrarias e parceiros institucionais. Jessier Quirino, Sam Silva, Luana Tavares, o premiado ilustrador Roger Mello são algumas presenças especiais. Voltada para todos os públicos, a Fligo conta com o apoio da Prefeitura de Goiana.

Entre os lançamentos, destaque para o livro 1821: A “revolução” liberal em Goiana e a queda do general Luís do Rego, do historiador Josemir Camilo. O título faz parte da Coleção Pernambuco na Independência (1822-2022), editada pela Cepe com o objetivo de celebrar o bicentenário da independência do Brasil, celebrado este ano. A coleção, composta por dez volumes, já publicou cinco. O lançamento na Fligo ocorre às 17h da segunda-feira (17), e terá participação de Josemir e do organizador da Coleção, George Cabral, com apresentação do presidente do Instituto Histórico, Arqueológico e Geográfico de Goiana, Harlan Gadelha.

Ainda na segunda-feira, às 19h, acontecerá a palestra “Livros: territórios da palavraimagem”, com o escritor, dramaturgo, diretor de teatro e ilustrador brasiliense Roger Mello. Ele vai conversar com o público sobre a (in)existência de barreiras entre as narrativas visuais e verbais presentes em um livro. “Para mim, imagem e palavra são a mesma coisa. As duas contam histórias”, define Roger, que já recebeu vários prêmios literários, como o Jabuti de melhor livro infantil (2016), com o título Inês (Companhia das Letras).

Na quarta-feira (19), também às 17h, acontecerá outro lançamento da Cepe. Açúcar: Riqueza e Arte em Pernambuco, do arquiteto Fernando Guerra. A obra é fruto de tese acadêmica realizada pelo autor para a Universidade Federal de Pernambuco, e apresenta ao leitor os frutos da produção açucareira na arquitetura civil e religiosa, nos ritos, nas tradições e na religiosidade da população. Às 19h, o antropólogo, jornalista e escritor Bruno Albertim ministra palestra sobre o livro Pernambuco Modernista (Cepe, 2022). O projeto partiu da necessidade de contestar a hegemonia de São Paulo como único disseminador no Brasil das ideias modernistas.

Na sexta-feira (21), é a vez do jornalista Wilfred Gadelha falar sobre o livro Pesado – Origem e consolidação do metal em Pernambuco (Cepe, 2018). Dividida em três partes – O espaço, O som, A imagem -, a obra dá voz gutural a protagonistas como a primeira banda de heavy metal pernambucana, a Herdeiros de Lúcifer, que fez o primeiro show em 1983. Ao final, a obra conta com valiosas imagens – apesar de caseira e toscas em sua maioria. Mas quem queria saber dos ‘camisas pretas’ nordestinos a não ser o underground?

A programação da Fligo abre espaço para a produção dos artistas de Goiana, cidade reconhecida pela profusão de grupos que atuam na promoção da literatura. Na terça-feira (18), às 17h, o grupo Terça com Poesia, que reúne músicos e poetas de 17 a 80 anos, realizará sarau com o tema “Goiana, pérola Pernambucana”. Na quinta-feira (20), o Jornada Resistência, formado por jovens atores, cantores, poetas e dançarinos ligados ao movimento Hip Hop, sobe ao palco para batalhas de rimas. No sábado (22), às 15h, cerca de dez escritores do Clube de Leitura e Artes de Goiana (CLAG) – um dos principais e mais ativos coletivos poéticos locais – apresentam trabalhos autorais mesclando poesia e música. Também no sábado, os caboclinhos União Sete Flexas e Canindé de Goiana são atrações de peso.

Infantil – Com atrações e atividades para crianças e adolescentes, a programação infantil vai de cinema a jogos de improviso e de contação de histórias a aula espetáculo e oficinas, pela manhã e à tarde. Um dos destaques da quarta-feira (19) é o Coletivo Tear, que levará para o palco o universo africano na aula espetáculo Luanda Ruanda – histórias africanas.

“Luanda Ruanda – histórias africanas é um espetáculo que intercala histórias de tradição oral com músicas e costumes populares de alguns lugares da África, pautado em lendas, mitos e contos de domínio público, com temática afro-brasileira”, informa a narradora e atriz Stephany Metódio, uma das integrantes do Coletivo Tear. Tem uma hora de duração e é indicado para todas as idades, segundo ela.

No domingo (23), a Companhia Fiandeiros de Teatro exibe o espetáculo Vento forte para água e sabão, que narra a história de amizade entre a bolha de sabão Bolonhesa e Arlindo, uma rajada de vento. É livre para todas as idades e tem 55 minutos de duração. Ao longo da semana haverá contação de histórias baseadas em livros como A palavra da boca pra fora (Clara Angélica, Cepe) e Os pés nos quintais e os olhos no mundo: um menino chamado Paulo Freire (Targélia de Souza, Cepe), exibição de filmes, apresentação de vídeo teatro, oficina de pintura e a brincadeira Inventando histórias com Murilo Freire.

Professores e alunos da rede municipal de ensino participarão em peso de toda a programação da Fligo. Serão 11.592 alunos de 40 escolas e creches, além de 954 professores e técnicos pedagógicos em atividade como a oficina Ludicidade na escola: vamos ensinar e aprender brincando?, com o mestre em educação Givanilson Soares.

Shows – A partir da sexta-feira (21), a programação termina com apresentações musicais. Quem faz o primeiro espetáculo é o paraibano Jessier Quirino, famoso pela poesia, causos e canções autorais. Na quinta-feira (22) é a vez de Sam Silva, com o show Iso.lados. Cantora, compositora, produtora cultural e instrumentista da cidade de Goiana, ela é considerada um dos talentos da nova música pernambucana. Luana Tavares, cantora e compositora também de Goiana, faz o encerramento no domingo (23) com o show Boca da Mata, dando voz ao empoderamento negro e feminino.

Além da Feira Literária de Goiana (Fligo), ainda serão realizadas dentro do Circuito Cepe de Cultura a IV Feira Literária do Sertão – Felis (Arcoverde), a II Feira da Poesia do Pajeú (Afogados da Ingazeira), a Feira Miolo(s) Olinda – todas em novembro -, a IV Feira Literária Infantojuvenil – Flitin e a I Feira Literária de Vitória de Santo Antão, ambas em dezembro. O circuito é uma realização da Companhia Editora de Pernambuco (Cepe) com curadoria da Fundação Gilberto Freyre.