Clarissa aprova retirada do especial do Porta dos Fundos: “Respeite a minha fé”

Decisão da justiça determina a remoção do especial “A Primeira Tentação de Cristo”.

Em sua conta oficial no instagram, a deputada estadual Clarissa Tércio (PSC), comemorou a decisão da Justiça do Rio de Janeiro contra a Netflix e o especial de Natal do Porta dos Fundos.

De acordo com a decisão do desembargador Benedicto Abicair, da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), a remoção de “A Primeira Tentação de Cristo” do catálogo da Netflix irá “acalmar ânimos”.

Em sua publicação, a parlamentar argumenta que quase 90% da população brasileira é cristã. “Respeite a minha fé! respeite a fé de quase 90% da população brasileira, que ama e venera o senhor jesus cristo!”, escreveu Clarissa.

Ano passado a parlamentar entrou com processo contra o canal do Youtube Porta dos fundos, após a publicação de um vídeo com a cena de beijo gay entre Jesus Cristo e seu discípulo Judas.

Foto: Rodrigo Baltar