 Clientes da Neoenergia agora podem solicitar nova ligação e troca de titularidade pelo Whatsapp

A partir desta semana, os clientes da Neoenergia Pernambuco poderão solicitar os serviços de nova ligação de energia elétrica e troca de titularidade por meio do Whatsapp. As duas novas opções serão adicionadas às mais de 50 interações disponíveis para os consumidores de todo o Estado por meio do aplicativo. A ampliação do atendimento vem para consolidar os canais digitais da empresa, que apenas no último ano realizou mais de 3,2 milhões de atendimentos via Whatsapp. Foram aproximadamente 900 mil clientes atendidos via assistente virtual na plataforma. Para solicitar nova ligação o cliente deverá entrar em contato por meio do 3217.6990. Ao falar com o assistente virtual, serão disponibilizadas 10 opções de atendimento, cada uma com o respectivo número. A da troca de titularidade é o número 7. Já a da ligação nova, o 8. Ao informar o serviço desejado, o cliente receberá todas as instruções para fazer por meio do site da Neoenergia Pernambuco (www.neoenergiapernambuco.com.br).

Os clientes que desejarem o atendimento humano podem fazer essa escolha logo em seguida, quando o atendente virtual fizer a pergunta: “Esta resposta lhe ajudou?” Ao digitar a opção dois serão solicitadas informações, como nome e telefone, e será iniciado o atendimento de um colaborador, que finalizará a solicitação, informando número do protocolo.

“Hoje, os clientes preferem a velocidade de um atendimento via aplicativo de mensagens do que se dirigir a uma loja tradicional. É mais rápido, assertivo e confortável, pois pode ser feito de qualquer lugar. A possibilidade de solicitar nova ligação e troca de titularidade via Whatsapp é mais um avanço na nossa relação com o cliente”, afirmou a superintendente Comercial da Neoenergia Pernambuco, Érica Ferreira.

Os pedidos de nova ligação de energia e troca de titularidade fazem parte de um conjunto de serviços oferecidos pela Neoenergia por meio de canais de atendimento digitais, com assistente virtual no WhatsApp e no Facebook Messenger, ambos com o uso da tecnologia chatbot. É possível, por exemplo, solicitar desde a segunda via da fatura até avisar sobre interrupção no fornecimento de energia.

SOBRE A NEOENERGIA PERNAMBUCO – A Neoenergia Pernambuco distribui energia elétrica para os 184 municípios de Pernambuco e para a cidade de Pedras de Fogo, na Paraíba. Também é responsável pela geração e distribuição de energia elétrica no Arquipélago de Fernando de Noronha. Sua área de concessão é de 98,5 mil quilômetros quadrados. A empresa tem 3,8 milhões de clientes (9,4 milhões de habitantes).