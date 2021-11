Clientes podem usar PIX para pagar taxas de serviços em 541 cartórios de PE

Duas iniciativas foram lançadas para ajudar as pessoas que usam os serviços do Judiciário e de cartórios em Pernambuco. Elas contarão com sistema de autoatendimento para demandas e busca por informações. Também poderão pagar as taxas cartoriais usando o PIX.

Os serviços foram lançados pela Corregedoria Geral da Justiça (CGJPE), em parceria com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

O PIX é um novo meio de pagamentos e transferências desenvolvido pelo Banco Central para facilitar as transações financeiras.

Essa modalidade de pagamentos fica disponível para os clientes a partir da quarta-feira (10), de acordo com o TJPE, em todos os 541 cartórios de Pernambuco.

Com a implantação do pagamento das guias de recolhimento dos serviços de cartórios por meio do Pix, será possível fazer a compensação de boleto de forma mais rápida e segura.

Segundo o TJPE, os clientes não vão precisar sair do cartório, ir até um banco, realizar o pagamento e aguardar, pelo menos, um dia útil para a instituição financeira compensar o valor pago para a autorização do serviço.

A pessoa agora poderá pagar o boleto via Pix dentro dos cartórios e aguardar alguns minutos para ser atendida.

Na fase de testes, o serviço ficou disponível em cinco cartórios da Região Metropolitana: 4ª Serventia Registral, 6ª Serventia Registral e 8ª Serventia Notarial do Recife; 1ª Serventia Notarial de Jaboatão dos Guararapes; e 1ª Serventia Registral e Notarial do Paulista.

Autoatendimento

Totens de autoatendimento oferecem serviços e consultas no Judiciário, no Recife — Foto: TJPE/ Divulgação

Outra iniciativa lançada pelo Judiciário nesta terça é o Justiça Aqui. Dois totens de autoatendimento foram instalados na entrada da Ala Sul do Fórum do Recife e começam a funcionar na quarta (10).

Por meio desses sistemas de autoatendimento é possível realizar os seguintes serviços e consultas: registro de comparecimento em juízo para pessoas em cumprimento de penas alternativas; orientações para pagamento de multas também por pessoas apenadas; e consultas de telefones e endereços de unidades judiciárias.

Segundo o TJPE, a meta é, após essa fase inicial, é instalar mais 50 equipamentos e ampliar a oferta de serviços.

Ainda de acordo com o tribunal, com o autoatendimento, cerca de 1.300 pessoas, que estão em fase de cumprimento de pena em regime aberto, não precisarão mais se dirigir até a Vara de Execução de Penas Alternativas (Vepa) para assinatura de termo de presença.

Elas poderão a registrar a frequência mensal obrigatória de comparecimento em juízo, por meio de biometria, em um dos totens instalados no Fórum do Recife, sem a necessidade de se apresentar presencialmente na vara onde tramita a ação.

O Justiça Aqui é um dos projetos vencedores da CrieJam, competição promovida pela Escola Judicial por meio do Instituto de Desenvolvimento de Inovações Aplicadas.

*G1PE