Clube Carnavalesco fundado em Carpina celebra 80 anos

“Seu Malaquias Faz 8tenta” foi o nome dado à festa de aniversário do tradicional boneco Seu Malaquias, Patrimônio Vivo de Pernambuco. A celebração, que acontecerá no próximo domingo (29), a partir das 10h, será em dose dupla, já que a comemoração de seus 80 anos teve que ser adiada devido às restrições impostas pela pandemia da Covid-19. Nesta sexta-feira (27), o clube completará 81 anos de sua fundação.

O evento terá transmissão ao vivo pelo YouTube no canal Seu Malaquias e contará com a participação de artistas e grupos convidados como mestra Cristina Andrade, também Patrimônio Vivo do Estado; Ciranda Dengosa; Urso Cangaçá de Água Fria; Troça Carnavalesca Dragão de Campo Grande; Boneca A Mulher do Seu Malaquias; Boneco Linguarudo de Ouro Preto e o Pastoril Estrela Brilhante; Mendes e Sua Orquestra. A apresentação será do radialista Lima Neto.

Para Xôxo Malaquias, presidente do clube, o evento tem como objetivo matar um pouco da saudade do público nos principais segmentos da cultura pernambucana. “Esperamos agradar ao público que está com saudade e ansioso para o próximo carnaval. Fizemos um apanhado do movimento de cultura popular. Vamos apresentar um grande repertório de convidados, valorizando os ritmos que fazem parte de nossa história: frevo, ciranda e pastoril”, conta ele.

Xôxo falou ainda do orgulho que sente em levar adiante a tradição de sua família. “Apesar das dificuldades que encontramos no caminho, é muito gratificante perceber a alegria que o clube leva para o público, estive em Carpina e reencontrei pessoas da época do meu avô, perguntando quando vamos desfilar pela cidade, relembrando momentos. Isso nos dá força para seguir, minha vontade é dar continuidade ao legado deixado pelo meu avô, espero que siga pelas próximas gerações da família”, completou o presidente.

HISTÓRICO – O Clube Seu Malaquias foi fundado oficialmente em 1954, em Carpina, município da Zona da Mata Norte de Pernambuco, por Antônio Ramos de Oliveira. O clube ficou popularmente conhecido por participar de carnavais de rua com seu boneco gigante, sempre vestido nas cores vermelho e branco. Em dezembro de 2012, integrou a delegação representativa do frevo pelo Comitê Gestor de Salvaguarda do Frevo, quando o ritmo ganhou o título de Patrimônio Mundial da Humanidade na sede da UNESCO.

Em 2017, Seu Malaquias foi agraciado com o título de Patrimônio Vivo de Pernambuco, reconhecimento ao trabalho de salvaguarda do frevo que o Clube desenvolveu por todo o país. O boneco acumula mais de trinta títulos de campeão do Carnaval do Recife e o Clube reside atualmente no Alto dos Coqueiros, no bairro de Beberibe, zona norte do Recife. O presidente é o produtor e militante cultural Cláudio Brandão de Oliveira, ou simplesmente, Xôxo Malaquias.