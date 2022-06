Coaf começa distribuição de mudas para reflorestamento em Timbaúba

A partir de quarta-feira (15), após um ano de ter criado sua sementeira de árvores nativas da Mata Atlântica, a usina da Cooperativa Agroindustrial dos Fornecedores de Cana de PE (Coaf) em Timbaúba, Mata Norte, dá o pontapé no seu Projeto Reflorestar com a distribuição de mil das seis mil mudas cultivadas para replantio dessas espécies em nascentes e em margens de rios da cidade. A partir das 9h, em frente à Rosa Master, na rua Marciel Pinheiro, 295, Timbaúba, a população poderá pegar as mudas.

Além da doação dessas mudas, o objetivo da Coaf é reflorestar todas as nascentes e rios dos cooperados que têm propriedades em Timbaúba.

“Nosso objetivo é contribuir de forma ativa na recuperação das nascentes e margens dos rios de nossa cidade através desse reflorestamento das matas ciliares com espécies nativas da nossa região”, diz Geraldo Barros, agrônomo da Coaf. Dentre elas, a sementeira da cooperativa produziu milhares de Ipês, Jatoba, Aroeira, pau-d’Arco Amarelo e Roxo, Cajú, Ingá e outras mais.