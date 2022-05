Coaf começa distribuição de novas variedades de cana para cooperados

A unidade agroindustrial da Cooperativa dos Fornecedores de Cana de PE (Coaf) começou a distribuir mudas e clones de variedades de cana resistentes ao clima e a pragas comuns da região. A iniciativa estimula os cooperados a fazerem testes sobre a eficiência das mesmas, visando sua replicação e o aumento de produtividade. A seleção das espécies foi feita pelo agrônomo da cooperativa, Geraldo Barros.

Foi especial para a Coaf e para seus cooperados, independentemente de pequeno ou grandes fornecedores de cana, uma vez que foi distribuído o que há de mais tecnológico. A ação começou na última quinta-feira (12). “São novas canas como as variedades RBs 07818 e 127825 – despontam em aumento de produtividade. Tudo está sendo possível com a parceria da cooperativa com a Ridesa. Mais de 27 variedades e clones foram distribuídos e colheremos no futuro breve bons resultados” falou Barros.

“Muito boa essa oportunidade de conhecermos essas variedades e multiplica-las”, diz José Coutinho, cooperado do Engenho Tanque de Flores, em Macaparana. Em Camutanga, o proprietário do Sítio Paraíso, Edilson Cavalcante, está muito satisfeito com o suporte que a Coaf vem dando para sua produção.

A semente é quase tudo no plantio. “Contar com a Coaf nesse apoio em novas variedades representará maior produtividade. Se não fosse a Coaf existiriam muito menos produtores. A Cooperativa nos traz segurança na produção, mas também na liquidez da nossa matéria-prima fornecida, uma vez que é uma agroindústria”, destaca Adonias Cavalcante, do engenho Magge, Araçoiaba.

A iniciativa foi muito bem recebida também no Engenho Una, em Macaparana. “Propor variedades novas para ver como elas se adaptam ao terreno é sempre positivo para os canaviais”, diz Severino Cavalcante de Oliveira Junior, proprietário do engenho. Ele avalia que sem a Coaf a produção de cana na região estaria complicada.

A Cooperativa tem estimulado vários produtores rurais da Zona da Mata Norte a incrementarem a produção. Tem casos até de novos agricultores se dedicando à plantação de cana. Um exemplo vem direto do Engenho Joselândia, Condado. “Estou muito entusiasmado nesta minha primeira/segunda safra canavieira, contando com esse apoio da Coaf”, destacou Adriano Cavalcante, que é o dono da propriedade.