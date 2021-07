Coaf e Pindorama defendem usinas geridas pelos fornecedores de cana

Durante as atividades em defesa do setor canavieiro no Congresso Nacional em Brasília, o presidente da Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco (AFCP), Alexandre Andrade Lima aproveitou para tratar com o senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) de pautas também do segmento das usinas geridas por cooperativas de plantadores de cana no Nordeste.

O dirigente, que também preside a usina Coaf em Timbaúba/PE, estava acompanhado do presidente da cooperativa alagoana Pindorama, Klécio Santos. Estas unidade e outras duas usinas de mesmo modelo cooperativistas, a Cooaf-Sul (PE) e a Coopervales (AL), estão em fase avançada de criação do primeiro conglomerado deste tipo de administração na região nordestina. A previsão é de faturar R$ 1 bilhão a partir desta safra e gerar cerca de 18,5 mil postos de trabalho diretos.