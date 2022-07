Coaf Insumos participa do lançamento do Prodeter/BNB na Mata Sul em PE

O crescimento da cadeia produtiva da cana-de-açúcar em Pernambuco é um objetivo comum da Cooperativa dos Fornecedores (Coaf) e do Banco do Nordeste (BNB). Neste contexto, a Coaf participou do lançamento do Programa de Desenvolvimento Territorial (Prodeter) voltado para a cultura canavieira na Mata Sul de PE. O evento, que contou com palestra do agrônomo da cooperativa, Ulisses Araújo, foi realizado em Ipojuca, com a presença da vice-prefeita Patrícia Alves, deputado Romero Filho e dos secretários de Agricultura de Sirinhaém, Rio Formoso e de Ribeirão – cidades a serem contempladas no Prodeter.

O BNB visa contribuir de forma direta com 70 famílias de fornecedores de cana que vivem da cultura agrícola. A iniciativa é fortalecer a economia através da melhoria dos canaviais e do desenvolvimento local. “A Coaf, através do seu ramo de insumos agropecuário a preços competitivos para seus cooperados, têm atuado e ajudado nestas metas, assim como Ulisses demonstrou aos participantes no evento de ontem”, conta Hermano Interaminense, gerente Comercial da Coaf Insumos no Recife