CODAI oferta 312 vagas para ensino médio e cursos técnicos

Estão abertas, entre os dias 3 e 19 de novembro, as inscrições para seleção 2022.1 do Colégio Agrícola Dom Agostinho Ikas da UFRPE (CODAI), unidade de ensino da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). As 312 vagas são para Ensino Médio, Técnicos em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio e os Técnicos Subsequentes em Administração, Agropecuária e Alimentos. Inscrição gratuita!

As pessoas interessadas devem se inscrever pelo formulário disponível no https://forms.gle/q23a1HHB7AvjPjcZ6.

O Ensino Médio será ofertado nos turnos manhã ou tarde, com duração de 3 anos.

O Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio promove formação na área técnica em Agropecuária e no Ensino Médio. É oferecido, em horário integral, manhã e tarde, com duração de 3 anos.

Já os cursos técnicos subsequentes tem duração de 1 ano e 6 meses.

Confira o edital e o cronograma da seleção no site www.codai.ufrpe.br

Informações através do e-mail selecoes.codai@ufrpe.br