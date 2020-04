Codai-UFRPE oferta vagas de cursos gratuitos e com curta duração em Carpina

O Núcleo em Educação a Distância do Colégio Agrícola Dom Agostinho Ikas da Universidade Federal Rural de Pernambuco (NEaD-Codai-UFRPE), por meio do processo seletivo do edital 006/2020, oferta 1100 (um mil e cem) vagas para cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), com curta duração.

São oito cursos: Açogueiro, Padeiro, Produtor de Cerveja, Produtor de Derivados do Leite, Produtor de Licores, Apicultor, Operador de Usina de Compostagem e Auxiliar de Fiscalização Ambiental, que consistem em promover uma formação com qualidade profissional, prioridade dos serviços oferecidos pela UFRPE. O Curso de Auxiliar de Fiscalização Ambiental será oferecido totalmente on-line, os demais, na modalidade semipresencial, serão ofertados nas cidades do Recife, São Lourenço da Mata, Carpina e Garanhuns.

As inscrições serão realizadas a partir de 11 a 23 de abril de 2020, exclusivamente on-line, pelo endereço eletrônico: nead.codai.ufrpe.br/ead/. Cada curso possui 100 vagas.

Confira a oferta dos cursos por polos:

O curso de Açougueiro oferece vagas para os polos: Recife, São Lourenço da Mata e Garanhuns. Já o de Padeiro – está disponível em Recife e São Lourenço. Os Cursos de Produtor de cerveja e de apicultor estão disponíveis apenas na capital recifense. Visando atender ao município que detém uma expressiva demanda na produção agropecuária, envolvendo a produção de derivados de leite, Garanhuns receberá o referido curso; São Lourenço da Mata também está sendo contemplado com o curso de produção de licores. Carpina é o município que oferecerá o curso de operador de usina de compostagem.

O curso de Auxiliar de Fiscalização ambiental, que atende aos cuidados acerca das normatizações e orientações com o ambiente saudável e sustentável será ofertado on-line, com 200 vagas para a sociedade e duração de 160h.