Colaboradores da Celpe doam mais de 10 toneladas de alimentos a 23 instituições beneficentes e ONGs em todo estado

A pandemia da Covid19 tem gerado uma dificuldade adicional de segurança alimentar em todo o Brasil. Em Pernambuco, a situação não é diferente. Muitas famílias têm passado por dificuldade para colocar a comida na mesa. Diante desta realidade, os colaboradores da Companhia Energética de Pernambuco (Celpe) promoveram uma campanha de doação de alimentos na própria empresa, dentro do Programa de Voluntariado da concessionária, nos últimos meses de abril e maio. O resultado foi a arrecadação de 10,2 toneladas de alimentos, que foram entregues a 23 Organizações Não Governamentais (ONGs) localizadas em 22 cidades pernambucanas.

Entre as organizações contempladas pela ação da Celpe estão a Creche Cristo Redentor, em Salgueiro; o Pró-Criança, no Recife; a Paróquia São José, em Caruaru; o Lar Espírita Amor e Caridade, em Carpina; e a Fundação Terra, em Arcoverde. A escolha das instituições foi feita pelos próprios colaboradores em suas respectivas regionais. Cada entidade será responsável por realizar a distribuição na sua área de atuação.

“Esta foi uma ação que gerou uma grande repercussão dentro da empresa. Os colaboradores demonstraram sensibilidade com a atual situação de muitas famílias que estão passando por dificuldade neste momento devido a vários fatores que começaram ou foram agravados com a pandemia. Essas mais de dez toneladas vão contribuir para diminuir a fome que tem atingido muitos pernambucanos”, afirmou o presidente da Celpe, Saulo Cabral.

A campanha de doação de alimentos foi replicada em todas as distribuidoras do grupo Neoenergia, sendo elas Coelba (BA), Cosern (RN), Elektro (SP) e Neoenergia Brasília (DF), além da própria holding e usinas de geração. No total foram arrecadados 43 toneladas de alimentos doados por colaboradores, que que beneficiaram mais de 100 ONGs.

Além da doação dos funcionários, o grupo Neoenergia, enquanto instituição, decidiu também participar da iniciativa e vai promover a doação de mais 30 toneladas. Este montante será destinado às sedes da Central Única de Favelas (CUFA) localizadas nos estados de Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e São Paulo.

AGASALHOS – Após o sucesso da arrecadação de alimentos, a Celpe já está preparando uma segunda campanha solidária, desta vez de arrecadação de agasalhos para o período mais frio no Estado. As doações devem ser iniciadas na primeira quinzena de junho.