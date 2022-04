Colégio da UFRPE Codai oferta 216 vagas para cursos técnicos

O Colégio Agrícola Dom Agostinho Ikas (Codai) da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) abre inscrições, a partir do dia 20 de abril, para seus cursos técnicos. São 216 vagas, distribuídas entre os cursos técnicos em Administração (72), Agropecuária (72) e Alimentos (72).

As inscrições podem ser realizadas, até o próximo dia 11 de maio, por formulário disponível no link: https://forms.gle/vUm7mBPBX3kWYpbh9

Na seleção, não haverá provas, sendo todo o processo realizado de forma online. Será analisado o desempenho escolar do ensino médio.

O resultado preliminar será divulgado no dia 25 de maio, até as 21h, e o resultado final, juntamente com o remanejamento, no dia 30 do mesmo mês, no mesmo horário.

O período de matrícula para os aprovados na chamada regular é entre os dias 1º e 3 de junho. A primeira chamada dos remanejados está prevista para 4 de junho.

Para mais informações, consulte o edital do processo seletivo: Edital Seleção CODAI 2022.2.pdf

Cronograma do Processo Seletivo 2022.2

ETAPAS DATA Lançamento do Edital do Processo Seletivo 2022.2 15/04 Período de Inscrição. 20/04 a 11/05 Divulgação do Resultado Preliminar. 25/05 (às 21h) Prazo para o pedido de recurso do Resultado Preliminar. 26/05 (08h às 18h) Resultado Final da Seleção, divulgação da Lista de Remanejáveis e resultado dos Pedidos de Recurso. 30/05 (às 21h) Matrícula Regular das/os aprovadas/os. 01/06 a 03/06 Divulgação da 1ª Lista de Remanejamento. 04/06 (às 21h) Matrícula das/os aprovadas/os no 1º remanejamento. 06/06 e 07/06 Divulgação da 2ª Lista de Remanejamento. 08/06 (às 21h) Matrícula das/os aprovadas/os no 2º remanejamento. 09/06 a 10/06 Divulgação da 3ª Lista de Remanejamento. 14/06 (às 21h) Matrícula das/os aprovadas/os no 3º remanejamento. 15/06