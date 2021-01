Coletivo CineRuaPE lança memórias dos cinemas de rua de Pernambuco em podcast

O Coletivo CineRuaPE estreou o ‘CineRua Podcast’, uma série de dez episódios com histórias e curiosidades sobre os cinemas de rua de Pernambuco, contemplando equipamentos da Região Metropolitana do Recife, da Zona da Mata Norte e Sul, do Agreste e do Sertão. A proposta tem o objetivo de resgatar a história e a memória afetiva dos cinemas de rua do Estado e ampliar a discussão e a conscientização da importância da conservação desses espaços.

Ícones de um tempo, matéria sensível onde estão impressas as memórias dos frequentadores e a história das cidades onde estão localizadas, as salas de cinema, ou cinemas de rua, como são chamados, chegaram ao Estado ocupando teatros e casarões. A história é antiga, data de 1909 o primeiro cinema de rua de Pernambuco, o Pathé, e dos mais de cem já existentes aqui, projetados e construídos especificamente para a exibição cinematográfica, ao menos dez resistem ativos ou em processo de reabertura e se mantêm como espaços de culto à memória e à Sétima Arte.

Esses cinemas, cujas características arquitetônicas e espaços internos de alguns estão intactos e preservados, resistiram ao tempo, à especulação, às mudanças nos modos de produção, exibição e consumo de filmes e receberam adaptações para exibirem produções audiovisuais com recursos tecnológicos atuais. São patrimônio da cultura pernambucana, remanescentes da centena de salas que havia no Estado em uma época onde a saída dos cinemas enchia as ruas das cidades. Ainda hoje, apesar do número reduzido, os cinemas de rua são importantes enquanto motivadores de ocupação que trazem vida e movimento às áreas urbanas.

Informações históricas sobre as salas de cinema, a relação de afeto que os frequentadores mantêm com elas, bem como a discussão sobre ocupação, manutenção e reativação desses espaços, estarão presentes nas entrevistas que o podcast trará em cada edição. Os cinemas contemplados no projeto são: Cinema São Luiz, Cineteatro do Parque, Cine Olinda, Cineteatro Bianor, Cine Samuel Campelo, Cineteatro Iracema, Cineteatro Santo Amaro, Cineteatro Apolo (Palmares), Cine Rio Branco e Cineteatro Guarany.

No primeiro episódio que vai ao ar neste sábado (23), o programador do Cine São Luiz, Geraldo Pinho, traz toda sua paixão e orgulho pelo cinema pernambucano ao falar do CineTeatro do Parque. O espaço, fechado por mais de dez anos e reaberto ao público em dezembro de 2020 é uma referência cultural e arquitetônica na cidade. Ainda em janeiro, no dia 30, o podcast traz histórias do Cineteatro Iracema, localizado em Vitória de Santo Antão.

O projeto ‘CineRua Podcast’ é uma realização do Coletivo CineRuaPE e foi aprovado pela Lei Aldir Blanc, através do Edital de Formação e Pesquisa. Até março, todo sábado o podcast CineRuaPe trará um episódio com entrevistas, informações e curiosidades sobre cinemas de rua de Pernambuco nas principais plataformas de streamings de forma gratuita. Uma parte da história da vida e da cultura de Pernambuco refletida para além dos projetores.

Sobre o Coletivo CineRuaPE – Fundado em novembro de 2015, durante a programação do VIII Janela Internacional de Cinema, o Movimento CineRuaPE, hoje coletivo CineRuaPe, tem o intuito de reunir esforços, promover atividades e discutir estratégias de continuidade, sustentabilidade e a conscientização da importância de preservação dos cinemas de rua restantes do Estado de Pernambuco, a fim de propor a criação de um circuito independente de salas de cinema de rua. O movimento discute estratégias relacionadas ao registro, preservação e à busca de informações sobre linhas de financiamento para atualização tecnológica das poucas salas de rua que restam no estado, tendo em vista a radical mudança nos padrões de produção e exibição audiovisual ocorridos mundialmente nos últimos anos. Atualmente o Coletivo CineRuaPE é formado por 10 mulheres, entre pesquisadoras, arquitetas, produtoras, curadoras, cineclubistas, jornalistas e publicitária.