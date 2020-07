COLISÃO ENTRE CAMINHÕES NA PE-053, DEIXA UM FERIDO E UMA VÍTIMA FATAL EM CARPINA.

O 7º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco foi acionado às 19h05, da terça-feira (14/07), para atender vítimas de uma colisão entre caminhões, sito à PE-53, Carpina-PE, nas proximidades da Usina Petribu.

No local os bombeiros militares constataram duas vítimas, uma vítima com ferimentos leves sendo atendida pelo SAMU-192 e outra fatal presa às ferragens do caminhão de carga, tombado na via.

A colisão frontal envolveu um caminhão de carga trucado e um caminhão tanque transportando álcool.

A gravidade do acidente obstaculou o tráfego de veículos no local, espalhando destroços metálicos e combustíveis na rodovia, deixando todos em pânico.

Os bombeiros precisaram atuar rapidamente para evitar um desastre, lançando espuma química na superfície da estrada e no tanque combustível que emanava gases voláteis, eliminando, assim, o risco de ignição, incêndio e explosão.

O motorista do caminhão tanque permaneceu sob os cuidados do SAMU-192, aparentemente com lesões superficiais, enquanto os bombeiros militares mantinham curiosos afastados e removiam das ferragens a vítima fatal.

Os bombeiros isolaram a área para análise pericial e repassaram os cuidados do local à Polícia Militar.

O Comandante do Grupamento,TenCoronel Edson Marconni, compareceu ao local e presenciou a atuação das equipes de resgate, salvamento e combate a incêndios, comandada pelo Sgt Oliveira Filho.

Os Sgt Teles, Sgt Castro, Cb Lúcia, Cb Josildo, Sd Jadson e Sd Nunes compuseram a equipe do Grupamento Floresta dos Leões que atuaram no local.