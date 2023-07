Coluna Direito- Julho

Anote 1: O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com sede em Recife, liberou mais de R$ 350 milhões em RPVs para 37 mil beneficiários. O valor trata das RPVs autuadas no mês de maio de 2023 e estão disponíveis para os beneficiários desde 30 de junho.

Anote 2: A 2ª Turma do STJ decidiu que para efeito de concessão do BCP/LOAS, a legislação não determina o grau de incapacidade para fins de configuração da deficiência, não cabendo ao INSS a imposição de requisitos mais rígidos para a sua concessão.

Aposentadoria especial ou por tempo de contribuição para os médicos

Em face da atividade especial dos médicos, com exposição a agentes nocivos à saúde, existe o direito a aposentadoria especial ou a se servir do tempo especial para se aposentar por tempo de contribuição mais cedo.

Os médicos podem obter duas aposentadorias pelo serviço público, da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios e mais uma pelo INSS.

O médico que completou 25 anos de atividade insalubre até 13 de novembro de 2019, pode se inativar pela aposentadoria especial ou pode transformar o tempo especial em comum com o acréscimo de 40% para os homens e 20% para as mulheres. Após a reforma existem novas regras para as aposentadorias.

INSS deve indenizar por suspender benefício de pessoa com deficiência sem aviso

Por haver interrompido indevidamente o pagamento do Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) de um jovem de 15 anos de idade com deficiência, o INSS foi condenado ao restabelecimento do benefício e ao pagamento de R$ 7 mil de indenização por danos morais

O INSS alegou que o benefício foi suspenso porque o beneficiário não cumpriu a obrigação de manter o cadastro atualizado.

O juiz afirmou que não pode ser negada vigência às normas obrigatórias que exigem o recadastramento, o que não foi motivo da ação. A condenação se fundamentou na irregularidade do procedimento do INSS em suspender o BPC/LOAS sem possibilitar a defesa do beneficiário.

Renúncia a aposentadoria por invalidez e nova aposentadoria

Não existe permissão para que o aposentado pelo INSS renuncie a sua aposentadoria para obtenção de outra mais vantajosa. A única exceção legal é quanto a aposentadoria por invalidez.

Se o aposentado por invalidez se sentir em condições de retornar ao trabalho, deve requerer ao INSS a cessação do seu benefício, a liberação será efetuada após submissão à perícia médica.

O afastado por 5 anos ou mais, ao retornar às atividades receberá do INSS 18 mensalidades, denominadas de mensalidades de recuperação, independentemente do recebimento de salário.

Se não for empregado é indispensável efetuar, de imediato, pelo menos uma contribuição quando da cessação do benefício para aproveitar todo o tempo em que esteve afastado.

Ney Araújo, Advogado Previdenciarista e Trabalhista.