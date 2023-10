Coluna Direito- Outubro

Anote 1: O (CNPS) Conselho Nacional de Previdência Social reduziu, de 1,91% para 1,84% ao mês, a taxa de juros dos empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS. Para o cartão de crédito consignado, a redução foi de 2,83% para 2,73% ao mês.

Anote 2: Motoristas e entregadores de aplicativos podem se cadastrar como Microempreendedores Individuais (MEIs) e, contribuindo com R$ 72,00 por mês, garantem benefícios como aposentadorias, auxílio-doença, pensão por morte e outros.

Perícia médica será antecipada com ligação do INSS para o segurado

Alerta máximo contra os golpistas! O INSS está ligando para quem tem perícia médica de auxílio-doença agendada por período superior a 30 dias para antecipá-la por meio do Atestmed. Pelo Atestmed a avaliação do segurado ocorre pelo laudo médico e demais documentos relacionados a doença incapacitante, enviados pelo aplicativo Meu INSS ou pelo site meu.inss.gov.br. A análise é feita sem a presença do segurado. Pelo Atestmed não é possível fazer pedido de prorrogação. Sendo o pedido de auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho, é necessário enviar a (CAT) Comunicação por Acidente de Trabalho emitida pela empresa.

A ligação é executada pelo INSS pelo número (11) 2135-0135 e servirá para remarcar atendimento, confirmar ou antecipar perícia e/ou avaliação social. Esse número não recebe chamada e não tem WhatsApp.

Para não cair em golpes, não passe informações e, na dúvida, ligue para o 135.

Beneficiário do BPC e trabalho remunerado sem perda do benefício

Você sabia que quem recebe o BPC/LOAS pode trabalhar sem perder o benefício?

Vou te contar duas exceções. A pessoa com deficiência pode ser contratada como aprendiz e, pelo período de 2 anos é permitido acumular o recebimento pelo aprendizado com o BPC. Para a pessoa com deficiência, a contratação pode ocorrer mesmo que o contratado tenha mais de 24 anos de idade.

Outra exceção é para às pessoas com deficiência moderada ou grave que recebem ou receberam o BPC nos últimos 5 anos. Elas podem ingressar no mercado de trabalho com carteira assinada ou como (MEI) Microempreendedor Individual, limitada a remuneração a até 2 salários mínimos por mês. Além da remuneração haverá o recebimento do auxílio-inclusão de meio salário mínimo. O BPC/LOAS fica suspenso.

Saiba o que é avaliado para concessão do benefício de auxílio-doença

Com frequência, as pessoas indagam qual tipo de doença dá direito ao benefício de auxílio-doença. Mas, o benefício não é concedido pela existência ou tipo de uma doença.

Ao solicitar o benefício ao INSS, a perícia médica avalia se a doença apresentada provoca incapacidade que exija o afastamento do segurado do trabalho. A incapacidade laborativa é a impossibilidade de desenvolver atividades, funções ou ocupações profissionais normalmente exercidas pelo segurado. Cabe ao perito médico estimar o tempo necessário de afastamento do segurado para a devida recuperação e retorno para as suas atividades laborais.

Ney Araújo, Advogado Previdenciarista e Trabalhista.