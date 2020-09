COLUNA EMBAIXADA CARPINENSE

NOSSO MAIOR ORGULHO – MONUMENTO LEÃO DO NORTE

Em homenagem aos 111 anos de nosso grande e monumental símbolo histórico de nossa cidade. O LEÃO, estamos apresentando a sua história, através das palavras de nosso querido Embaixador/Administrador/ historiador Rodrigo Sávio. Sem dúvida uma excelente narrativa.

“No último dia 7 de setembro, um dos mais importantes monumentos de nossa história completou 111 anos. Idealizado pelo dr. Chateaubriand de Mello, foi construído com a finalidade de homenagear os heróis da história pernambucana.

Tudo começou em 1906. Naquele ano, o presidente eleito Affonso Penna estava excursionando por vários estados do país, com o objetivo de ver de perto a realidade de cada região. Na manhã de 07 de junho, Affonso Penna e toda a sua comitiva chegaram ao povoado de Floresta dos Leões (hoje cidade do Carpina), onde foram recepcionados com muito entusiasmo pelos habitantes da localidade, os quais aguardavam o comboio presidencial na estação ferroviária.

Naquela ocasião, além das homenagens e saudações prestadas ao presidente eleito, o dr. Chateaubriand pediu ao mesmo para que abrisse uma subscrição popular com a finalidade de erigir naquela localidade um monumento em honra aos heróis da história pernambucana. O presidente eleito aceitou encabeçar com sua assinatura a subscrição solicitada, doando para tal proposito a quantia de 100$000 (cem mil réis). A partir daí, diversos moradores da localidade, de outras cidades do Estado, além de autoridades, deram sua contribuição.

Além da subscrição popular, outros eventos foram organizados para arrecadar recursos. Em agosto de 1906, por exemplo, foram organizadas corridas no Hipódromo do Campo Grande, no Recife, cujo valor de 581$000 (quinhentos e oitenta e um mil réis), oriundo da venda de ingressos, foi doado ao dr. Chateaubriand em benefício do monumento dedicado aos heróis pernambucanos.

Em fins de maio de 1907, Chateaubriand fez a encomenda da estátua do leão na Europa, a qual chegou em Recife somente em janeiro de 1908. A inauguração do monumento se deu em 007 de setembro de 1909. Por volta das 9h30 da manhã, o espocar dos foguetes anunciavam a chegada do trem que trazia o então governador do Estado, Herculano Bandeira, que iria presidir a inauguração. Em sua companhia, vieram também a sua família, autoridades e representantes da imprensa.

Grande era a multidão que estava concentrada nas imediações da estação ferroviária e no início da Praça São José, aguardando a solenidade. Diversas famílias da localidade, do Recife e de outros pontos do Estado se fizeram presentes naquele momento histórico.

Depois de descer do trem e aproximar-se do monumento, composto por uma coluna tendo em cima uma estátua de um leão, o qual estava coberto por um extenso manto verde e amarelo, o governador dirigiu a palavra ao povo. Ao final do seu discurso, Herculano Bandeira desvendou o monumento e pronunciou ao povo que estava ao seu redor as seguintes palavras; “GUARDEAI-O, MEUS CONCIDADÕES.” Nesse momento, fogos estrugiram no ar e vivas e palmas ecoaram no local.

Em seguida, discursaram também o dr. Chateaubriand e o menino Armindo Vasconcellos. Após esses pronunciamentos, o governador precisou retirar-se, pois teria que seguir para Nazaré da Mata, onde iria abrir uma exposição agrícola.

Na lápide fixada na coluna, lê-se a seguinte inscrição (grafia da época):

Pernambuco (LEÃO DO NORTE)

O povo ajoelhado venera aos vossos heroes chamando-os: Leões do Norte!

O presidente da República Consº Affonso Penna em sua passagem por essa villa a 7-6-906 abriu a subscrpção para esta columna

Inaugurada no governo do grande nazareno Dr. Herculano Bandeira.

Floresta dos Leões, 7-9-909”

Texto/Pesquisa: Rodrigo Sávio