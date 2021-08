Com 300 mil acordos firmados, transações tributárias geraram emprego na pandemia, diz FBC

O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), afirmou nesta quinta-feira (12) que as transações tributárias tiveram impacto de 27% no crescimento do emprego formal, o que corresponde à criação de 28 mil vagas em 2020. Já o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, o BEM, contribuiu para a geração de 21 mil novos postos de trabalho – um impacto de 15%. Os dados fazem parte de estudo do Ministério da Economia. Segundo o líder, sem as políticas de mitigação do governo federal, os efeitos negativos da pandemia sobre o mercado de trabalho teriam sido três vezes maiores.

“Ao permitir a redução da jornada e a suspensão dos contratos de trabalho, o Programa BEM não só evitou demissões em massa, atingindo a marca de 10 milhões de empregos preservados, como também permitiu a abertura de novas vagas”, explicou FBC, acrescentando que o instrumento da Transação Tributária registrou R$ 100 bilhões em dívidas renegociadas com a celebração de 300 mil acordos no ano passado. “Ao atrair aqueles setores intensivos em mão de obra, como da construção civil, este mecanismo de negociação de passivos ofereceu importante alívio aos caixas das empresas, possibilitando novas contratações.”

Fernando Bezerra lembrou que o País encerrou 2020 com o saldo positivo de 142 mil empregos com carteira assinada e que 1,5 milhão de vagas foram criadas entre janeiro e junho deste ano. “Alcançamos esse número graças à atuação decisiva do governo do presidente Bolsonaro no enfrentamento da crise da pandemia, minimizando as consequências das medidas de distanciamento social que se fizeram necessárias para conter a transmissão do novo coronavírus.”

VACINAÇÃO – FBC também comentou o ritmo acelerado da campanha de vacinação, com mais de 190 milhões de doses distribuídas e 157 milhões de doses aplicadas. “Como resultado desse esforço, 110 milhões de brasileiros já receberam a primeira dose. Acrescento que 47 milhões de pessoas ou 29% do público-alvo já estão imunizados com as duas doses ou com a dose única. Nesse sentido, o País já registra queda da taxa de ocupação em leitos hospitalares. Pela primeira vez desde novembro de 2020, todos os Estados da Federação estão com taxa de ocupação menor que 80%, e a média de óbitos por dia é a menor desde janeiro deste ano”, disse.