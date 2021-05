Com estoque em baixa, bancos de leite humano de Pernambuco reforçam pedido por doações

Bancos de leite humano de todo o mundo enfrentam quedas bruscas nos seus estoques por causa da pandemia de Covid-19. Com os estoques das unidades do Estado em baixa, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) reforça que a doação é segura e segue todos os protocolos para evitar a transmissão do coronavírus.

Em 2019, segundo dados da SES-PE, Pernambuco distribuiu 10.636 litros de leite, com a doação de 7.158 mulheres. Em todo o ano de 2020, sob os efeitos da pandemia, foram 7.713 litros distribuídos, com o quantitativo de 6.454 doadoras.

“Os bancos de leite nunca pararam de funcionar na pandemia, mas as doações caíram bastante. Muitas mulheres preferiram não sair de casa para não se expor, algumas adoeceram com a própria Covid, enquanto outras passaram por questões difíceis causadas pela própria situação atípica”, pontua a coordenadora estadual de Aleitamento Materno da SES-PE, Marília Macêdo.

“É importante, no entanto, que as mães saibam que os serviços estão seguindo todos os protocolos de segurança das autoridades sanitárias para evitar a transmissão da Covid-19, trabalhando com a preocupação em garantir a biossegurança das atividades”, completou a coordenadora.

Os bancos de leite instalados nos serviços de saúde são primordiais para a demanda das unidades referência em assistência maternoinfantil.

Para a médica pediatra e neonatologista Igara Melcop, coordenadora do banco de leite do Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros/Universidade de Pernambuco (Cisam/UPE), o Dia Nacional de Doação de Leite Humano é fundamental na conscientização sobre esse ato de solidariedade.

“Nossa sociedade precisa resgatar a cultura da doação de leite humano. As mulheres precisam saber que podem doar leite e contribuir com a saúde de outros bebês além de seu filho”, explica. Atualmente, o banco de leite do Cisam está em alerta. O estoque da unidade conta com 8,5 litros de leite, com consumo diário de 600 ml.

Qualquer mãe saudável pode doar o seu excedente a aos bancos de leite e postos de coleta espalhados pelo Estado.

Confira a lista de todos os pontos no Estado:

Hospital Agamenon Magalhães (3184.1690)

Hospital Barão de Lucena (3184.6552)

Hospital das Clínicas (2126.3831)

Centro Integrado de Saúde Amauri de Medeiros (Cisam – 3182.7720)

Maternidade Bandeira Filho (3355.2235)

Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (Imip – 2122-4719)

Hospital da Mulher do Recife (2011-0174)

Hospital Jesus Nazareno (Caruaru – 3719.9338)

Hospital Dom Malan (Petrolina – 87 3202.7000)

Hospital Português (3416.1069)

Hospital Unimed (3413-9175)

Há, ainda, quatro postos de coleta de leite, localizados na Maternidade Arnaldo Marques (3355.1815), Maternidade Barros Lima (3355.2169), Uniame (3302.6261) e Hospital Memorial Guararapes (3461.5300).

Palestra

Na próxima sexta-feira (21), uma webpalestra com o tema “Conhecendo a rede de bancos de Leite Humano de Pernambuco” detalhará a situação dos bancos do Estado.

O encontro virtual, às 10h, será transmitido pelo canal do Núcleo de Telessaúde da SES no Youtube .

Folha de Pernambuco